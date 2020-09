Infectólogos: Asintomáticos tienen menos carga viral, pero sí contagian la COVID-19

Por: Jesica León

¿Los pacientes asintomáticos con SARS-CoV-2 pueden transmitir la enfermedad? A raíz de las declaraciones de la ministra de Salud sobre los asintomáticos, el infectólogo Ciro Maguiña sostuvo que esta población sí contagia, pero tiene menor carga viral que los sintomáticos.

“En los primeros meses se pensaba que el asintomático no contagiaba, pero aparecieron estudios en el mundo indicando que muchos asintomáticos tienen la infección del 6 al 92%, y eso hizo que la OMS cambiara de opinión y recomendara el uso de la mascarillas para todos, los asintomáticos y sintomáticos”.

Maguiña explica que los asintomáticos tienen carga viral baja y por eso no desarrollan los síntomas, pero pueden contagiar a todos sus contactos en los primeros 10 días de la infección si no guardan las medidas de bioseguridad como el uso de mascarillas, lavado de manos y distanciamiento social.

Los asintomáticos pueden contagiar al hablar, cantar, gritar, al agarrar los botones de los ascensores, las barandas de los autobuses, escaleras, etc. Y en el caso de los que juegan fulbito, también pueden transmitir la enfermedad porque escupen, sudan, jadean, gritan, se tocan entre ellos y están cerca unos de otros, explica.

En esa línea, el infectólogo y asesor del Ministerio de Salud, Manuel Espinoza, señala que en el caso de los asintomáticos no se sabe dónde están o se cree que están por todos lados, y si bien su carga viral es baja, son tantos que se convierten en los principales diseminadores de la infección.

¿Pueden fallecer de forma súbita? Espinoza explica que pueden morir por otras causas. “Podría ser, no se sabe muy bien, lo que se sabe es que la respuesta inflamatoria en ellos es baja, no van a sentir nada prácticamente. La muerte súbita puede ser por cualquier causa, pero no por el Covid-19”.

En tanto, la ministra Pilar Mazzetti, al referirse nuevamente al tema, aseguró que en ningún momento afirmó que los asintomáticos no contagian. Explicó que el peligro está en que en este grupo hay un número que tiene alta carga viral que puede transmitir el virus.

Con o sin síntomas, la ministra dijo que no hay que bajar la guardia y se debe mantener las medidas de seguridad.

A su turno, el viceministro de Salud, Luis Suárez, destacó que si bien el asintomático tiene menor probabilidad de contagiar, son vectores silenciosos y se convierten en diseminadores de la enfermedad.

Destacó, además, que un 25% de la población en Lima ya se habría infectado y que 1 de cada 4 tendría anticuerpos (estudio de prevalencia de julio).

Asintomáticos permiten expansión del Covid-19

El Colegio Médico del Perú aseguró, en un comunicado, que los asintomáticos permiten la expansión del Covid-19. “Se han reportado estudios en los cuales se demuestra que en el caso de los asintomáticos, tienen cargas virales similares a las personas que tienen síntomas y que tienen la misma capacidad de transmitir el virus a otras personas”.

El infectólogo Manuel Espinoza recordó que basta saber que en casa hay un infectado para asumir que todos los miembros de la familia están contagiados y deben entran en cuarentena.

Según el último reporte del Minsa, hay 670.145 casos confirmados y 29.405 fallecidos por el Covid-19. Y los pacientes de alta suman 489.886.

