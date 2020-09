Cercado de Lima: denuncian a cliente por agredir física y verbalmente a trabajadora de galería

Una trabajadora del centro comercial de muebles Lima Mega Hogar denunció a una cliente por agredirla física y verbalmente al no querer cumplir con las medidas de bioseguridad impuestas por el Gobierno peruano.

Dolly Abanto contó que la mujer intentó ingresar al establecimiento ubicado en el Cercado de Lima con su hija y un hombre, pero se le impidió por traer a una menor de edad. Por ello, solo entró el sujeto para consultar algunas referencias de muebles y otros productos.

“Mi trabajo es hacer cumplir el protocolo de bioseguridad, la persona llegó con su pareja y una menor, así que no les permití el ingreso”, dijo en RTV. Más adelante cuando el hombre se dispuso a salir, la trabajadora le mencionó que la salida se encontraba al otro lado.

El sujeto reaccionó con insultos e improperios contra ella. Ante esta conducta, la mujer se acercó a reclamarle por señalar a su pareja, por lo cual la trabajadora mencionó que “solo le pidió que se retirará por el lado posterior”.

No obstante, esto fue tomada de mala manera por la mujer y empezó a agredirla física y verbalmente. “La cliente me propinó dos golpes en la cabeza y en la espalda. Incluso, patadas. Yo intenté detenerla para que no siga con las agresiones hacia mi persona”, indicó. Luego del ataque, los clientes abandonaron el recinto.

Hasta el momento, no se ha podido identificar a la persona que agredió al personal y le ocasionó moretones en el labio. Las cámaras de seguridad servirán para intervenir a la fémina por agredirla e intentar incumplir las normas establecidas en el local.

Entre las disposiciones del Gobierno, los menores de 14 años de edad podrán salir a caminar a 500 metros por un promedio de media hora; sin embargo, no pueden acceder a un parque, centro comercial o mercados, puesto que son lugares de focos infecciosos.

