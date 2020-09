El alcalde del distrito de Moche (Trujillo), Arturo Fernández, solicitó ante el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos indemnizar económicamente a las familias de las 13 personas que fallecieron durante el operativo en la discoteca Thomas Restobar en Los Olivos.

Incluso la autoridad enfatizó que el titular del Ministerio del Interior, Jorge Montoya Pérez, debe dar un paso al costado por lo sucedido.

“Pido indemnización para esas trece muertes. No fue culpa de esos jóvenes ni de los policías, sino del mal operativo. Los agentes tienen un jefe inmediato (...) El que debe dar un paso al costado es el ministro del Interior”, sostuvo.

Asimismo, mostró su rechazo por el actuar del Gobierno ante el aumento de decesos por el coronavirus en el país. Según el burgomaestre, el número total de decesos no sería el dato real.

“Hay un error del Gobierno, no hubo autopsias y hay gente que no sabemos porque han muerto. Hay fallecidos porque no han tenido tomografías en los hospitales”, subrayó.

Por el momento, el primer ministro junto la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Lozada, están reunidos en Trujillo para coordinar acciones frente a la COVID-19.