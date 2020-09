El martes 1 de septiembre, el presidente Martín Vizcarra promulgó la Ley de Cáncer Infantil que, según expresó, garantizará la detección oportuna y una atención de calidad a los niños, niñas y adolescentes con enfermedades oncológicas. Acción ejecutada con el objetivo de que se pueda reducir significativamente la tasa de mortalidad en esta población.

En los meses previos, hubo una gran expectativa por la aprobación de esta norma, ya que se estima que mejorará la situación en un país donde cientos de menores son diagnosticados cada año con cáncer. En esta nota, exploramos los alcances de esta nueva ley, pero también los aspectos de esta problemática en los que aún hacen falta más esfuerzos.

¿Cuántos podrían verse beneficiados con esta medida?

El doctor Juan García León, director ejecutivo del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), comenta a La República que aproximadamente hay 1.800 nuevos casos de cáncer anualmente en personas de entre 0 a 18 años.

“El 60 a 70% de casos se ven en el INEN. De estos, un 55% vienen de provincias. Uno de los puntos de la ley fomenta la descentralización de la atención del cáncer en el Perú, no es adecuado que el INEN sea el único centro de referencia para todo el país, lo vamos a saturar si seguimos de esta forma”, añade.

Unos 1.800 menores de edad son detectados con cáncer cada año en el Perú. Foto: Efe.

“Estimamos que, cuando esta ley esté implementada completamente, el impacto que va a tener es salvar la vida de por lo menos 600 niños cada año”, manifiesta, por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú, Iván Mazza.

“Los niños y niñas con cáncer han sido invisibilizados por el Estado durante décadas. Estamos a la cola de Latinoamérica en cifras: la sobrevida o posibilidad de que un niño se cure en nuestro país es de 58%, la misma que tenía un niño de Estados Unidos en 1975. Eso es algo que nosotros vamos a cambiar con esta ley”, agrega.

Asegurar el tratamiento

Una de las ventajas que ofrece esta ley es la afiliación inmediata al Seguro Integral de Salud (SIS) para todos los menores con cáncer que no cuenten con seguro médico privado o de EsSalud.

Los padres de niños con cáncer que tengan un trabajo formal recibirán licencia con goce de haber durante el tratamiento y aquellos que no lo tengan obtendrán un subsidio equivalente a dos remuneraciones mínimas vitales durante dicho periodo.

Algunos padres, como recuerda García León, llegan a la capital desde provincias en busca de un tratamiento para su menor. “Trasladarse a Lima, vivir en Lima, implica un gasto económico muy importante para esta familia y este subsidio puede ayudarlos a que se solventen y, de esta forma, no abandonen el tratamiento”, asegura el doctor.

A su vez, Mazza menciona que el abandono “es causa de un 20% de las muertes en el Perú de todos los niños que inician el tratamiento”. El especialista, además, detalla que el “18,4% lo abandonan, eso quiere decir que van a morir, y la causa de este abandono es básicamente socioeconómico”. Él estima que la norma pueda cambiar dicha situación.

Más y mejor atención

La ley insta en uno de sus puntos a crear el Programa Nacional de Cáncer en Niños y Adolescentes. “Nos va a permitir pensar en organizar a nivel nacional los centros de atención de cáncer infantil, cómo tener centros especializados satélites en las regiones y que no todo esté centralizado en Lima, y mejorar nuestros sistemas de referencias”, apunta Mazza.

“Un programa nacional de cáncer infantil va a permitir que tengamos guías de tratamiento similares en todos los centros que lo traten; quiere decir que el niño que esté en Trujillo o en Arequipa tenga el mismo tratamiento que el niño que está en Lima”, acota el profesional.

El Programa Nacional de Cáncer Infantil ayudará a descentralizar la atención en el Perú. Foto: Andina.

Otro punto hace referencia a la creación del Registro Nacional de Cáncer Pediátrico, donde se tendrá información sobre los menores con estos males.

“La idea no es tener aproximados, sino números exactos de cuántos niños están padeciendo y cuántos se están curando. Al no saber cómo es tu realidad actual, no vas a saber si estás mejorando o empeorando. Sin cifras no podemos mejorar, por eso es muy importante tener un registro hospitalario”, afirma el doctor García León.

En la ley también se contempla la construcción de infraestructura para servicios de pediatría en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Los retos que quedan por afrontar

Si bien esta ley ofrece grandes avances para el tratamiento del cáncer infantil, también cabe preguntarse qué otros retos quedan en el horizonte.

“Necesitamos garantizar que tengamos las medicaciones, tratamientos y materiales adecuados en todos los hospitales que tratan niños con cáncer; así como la voluntad política para crear los centros especializados fuera de Lima”, explica Mazza.

La ley prevé mejoras en la infraestructura del INEN. Foto: La República.

El especialista también cita la falta de formación en oncología pediátrica como un obstáculo para obtener diagnósticos tempranos.

“Tenemos un diagnóstico tardío, de hecho, el 69% de nuestros niños vienen en estadios avanzados. ¿Cómo se puede mejorar esto? Dando educación. Necesitamos que en nuestras facultades de medicina se dé por lo menos una clase de cáncer infantil y que se incluya, dentro de la currícula, rotar un mes en oncohematología pediátrica”, puntualiza Mazza.

Hay muchas aspectos por avanzar en el tema del cáncer infantil en el Perú. No obstante, con esta ley, comienza a surgir la esperanza entre varios padres de familia y personas preocupadas por reducir este mal a su mínima expresión.