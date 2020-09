La expolicía Jossmery Toledo denunció por maltrato físico y daños psicológicos al futbolista de Binacional, Jean Deza.

“Creo que ya todo el mundo sabe. (La denuncia es) por daños físicos y psicológicos”, contó Jossmery Toledo en declaraciones al programa Magaly TV: La Firme, en el que se mostró el documento de la acusación penal.

La denuncia fue realizada en la comisaría de Lince y los hechos ocurrieron la noche del miércoles 2 de septiembre. Toledo señaló que Jean Deza la agredió con un golpe y le cogió fuertemente del brazo tras una discusión.

Ella fue conducida para que sea sometida al examen médico legal, custodiada por suboficiales de la Policía Nacional.

Los antecedentes de violencia de Jean Deza

Jean Deza ya tiene denuncias anteriores por parte de su entonces esposa Kleydi Rossi Medina y también de su exnovia Andrea Castillo.

En el caso de Medina, la joven denunció las agresiones que recibió de parte de Jean Deza a la PNP.

“Llegó a las 9 horas gritando y diciendo palabras soeces, además de golpearla en rostro. Cuando intentó llamar a la policía su cónyuge le tiró el teléfono e intentó agredir con el cuchillo”, señala el parte policial, también difundido por el programa de Magaly Medina.

Por su parte, Andrea Castillo también lo denunció por ejercer violencia física y psicológica en su contra.

“Yo fui a una reunión de unas amigas, y por demorar una hora y media, me empezó a ahorcar, me pateó, me botó de la casa”, contó la joven ante la Policía.

Dónde pedir ayuda ante casos de violencia contra la mujer

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).