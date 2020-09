Isabel Cortez, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Innova Ambiental (Sitobur), lamentó las expresiones racistas proferidas por la congresista fujimorista Martha Chávez en torno a la designación del expremier Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A través de un mensaje en su cuenta personal de Facebook, la también excandidata al Parlamento por Juntos por el Perú rechazó las lo manifestado por la legisladora de Fuerza Popular y comentó que tampoco atiende a sus demandas.

“La señora Martha Chávez, que ha tenido expresiones racistas contra el ex premier Vicente Zeballos, me tiene bloqueada (al igual que otra señora) seguramente porque no le gusta lo que decimos”, precisó la dirigente sindical.

Como se recuerda, Martha Chávez criticó esta semana el nombramiento de Vicente Zeballos ante el organismo con sede en Washington, Estados Unidos, y sugirió que por sus “rasgos andinos” debió ser destacado a Bolivia.

En tal sentido, Isabel Cortez prefirió no dar cabida a las declaraciones y en su lugar destacó la abnegada labor de las obreras de limpieza pública en todo el país.

“Las únicas naranjas buenas en este país somos las obreras de limpieza pública quienes nos ganamos la vida de forma honrada y noble”, sostuvo.

Hasta el cierre de la presente edición, parlamentarios de diversas bancadas han solicitado que Martha Chávez sea investigada de oficio por la Comisión de Ética del Congreso por sus expresiones racistas hacia Vicente Zeballos. En tanto, el procurador público del Gobierno Regional de Moquegua, José Vergaray Ramos, anunció que el lunes 7 de septiembre presentará dos denuncias en contra de la integrante de Fuerza Popular.

