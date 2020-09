Intervienen boda en Junín: policía era el novio y dejó sola a esposa con invitados

Agentes de fiscalización de la provincia de Convención, en Junín, intervinieron el matrimonio de un policía, que se realizaba el último sábado en un centro campestre, pese a las medidas de confinamiento social por el nuevo coronavirus (COVID-19).

De acuerdo a un informe propalado por el programa Esta noche con Herson, el brigadier PNP Carlos Conde Loayza y quien sería su futura esposa decidieron organizar su boda a pesar de las restricciones sociales en el local conocido como “La casa del chef”, ubicado en el distrito de Nueve de julio, donde se presume esperaba a decenas de invitados debido al gran número de cajas de cerveza.

Durante la intervención, se constató la presencia de menores de edad e incluso una mujer embarazada entre los asistentes a la fiesta. El administrador del local indicó a los efectivos que la familia del novio fue la que compró las bebidas alcohólicas.

Según el registro civil de la Municipalidad, fue el propio alcalde de Nueve de Julio, Dionisio Yupanqui Coronación, quien desposó a los infractores.

El establecimiento no solo no contaba con protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, sino que además no tenía la licencia de funcionamiento entregada por Defensa Civil. Trascendió que ninguno de los invitados fue finalmente trasladado a la comisaría de Concepción, pese a haber sido encontrados en flagrancia. El novio se dio a la fuga.

Como se recuerda, los departamentos de Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín y Madre de Dios, así como 36 provincias en Perú, debían cumplir hasta el 31 de agosto con la cuarentena focalizada obligatoria con el fin de frenar el aumento de casos positivos de coronavirus COVID-19.

El viernes 28 de agosto, un día antes de la boda, el Gobierno determinó que para Junín solo se prorrogaría la cuarentena focalizada en tres provincias: Satipo, Chanchamayo y Huancayo. Sin embargo, la norma entraba en vigencia recién el 1 de setiembre.

