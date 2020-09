En la asociación “Casa huerto el Paraíso” en Lurigancho Chosica, los vecinos han denunciado que respiran polvo, humo y ceniza a causa de la actividad de 32 empresas ladrilleras y de las obras inconclusas en la avenida Las Torres. Incluso, se están enfermando de los pulmones por la contaminación en la zona.

“Me falta el aire y me asfixio. Cuando me nebulizan recién me siento bien”, contó una adulta mayor, quien enfatizo que existen muchas industrias en la zona que han enfermado a la población. Otra vecina señaló que “le duele siempre la garganta y no ha podido recuperarse”.

Las personas del sector informaron que no existen árboles y que han denunciado a las industrias por la contaminación generada. “Nosotros tenemos que cerrar nuestras ventanas en las noches para que no entre el humo o polvo, pero terminamos sin aire”, dijo otro ciudadano.

El médico neumólogo del Essalud, Rubén Huaman, señaló que esto es bastante dañino para la población y que incluso los vuelve más vulnerables ante cualquier otro virus. “Cualquier aspiración crónica de productos inhalados, ya sea polvos vegetales o animales como pelos o cabellos de animales, pueden ser tóxicos para el pulmón (…) ocasionando una neumonitis que se llama una Neumonitis Alérgica Extrínseca, y eso genera una enfermedad grave que puede generar una fibrosis pulmonar”, manifestó.

Por otro lado, los ciudadanos indicaron que existe una obra inconclusa de carretera desde hace seis años, lo cual provoca que la zona sea pura trocha y se levante polvo constantemente. “Nos está matando”, confesó otra persona.

Ellos piden que las autoridades intervengan para que fiscalicen las empresas de ladrillos y reviertan el impacto de la contaminación en esta zona de Lurigancho-Chosica.

