Tacna: paciente con COVID-19 deja ventilador mecánico el mismo día de su cumpleaños [VIDEO]

Un paciente con coronavirus celebró por partida doble, porque el mismo día de su onomástico número 50, también fue desconectado de un ventilador mecánico del Servicio de Emergencia COVID-19 del Hospital III Daniel Alcides Carrión en Tacna.

Luego de permanecer por 11 días en estado crítico, el hombre de iniciales W.C.C. logró vencer a la COVID-19 y fue dado de alta a fines de agosto.

Con motivo de su cumpleaños y su victoria ante una dura batalla, el personal asistencial decidió cantarle “¡Feliz cumpleaños!”.

“Sentí que he vuelto a nacer, esta es una nueva oportunidad de vida que me regala Dios, a través de los cuidados de los médicos, enfermeras y técnicos de EsSalud, justo en el día de mi cumpleaños me desconectan de ventilación mecánica. Tengo una nueva vida y lo voy a aprovechar para estar más unido a mi familia”, dijo el paciente.

El varón continuará su tratamiento en su domicilio hasta su total recuperación.

Para un comunicado oficial, Paulo Gordillo, gerente de la Red Asistencial Tacna, indicó que se ejecuta un trabajo articulado y coordinado con el nivel central, lo cual ha permitido seguir dotando de equipamiento, medicamentos y equipos de protección personal, a fin de que el personal cuente con las herramientas e insumos necesarios para luchar contra esta pandemia.

Recuperados

En el reporte paremiológico del 02 de setiembre, la Dirección Regional de Salud de Tacna informó que 11.775 personas dieron positivo para coronavirus, de dicha cifra 5 mil 274 fueron dados de alta.