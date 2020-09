¿Deben ser promovidos?

Pilar Arrunátegui Morales, educadora.

Este es el año de mayores retos y aprendizajes para todos. Seguimos aprendiendo qué es importante y a qué debemos darle importancia. El esfuerzo que están realizando los estudiantes y sus familias a pesar de las condiciones complicadas por las que están pasando es todo un desafío.En una sociedad como la nuestra, tan centrada en la competitividad y en las calificaciones, hacer “repetir” a un estudiante, no solo le generaría un trauma, le estaríamos sumando más dolor a lo ya provocado por la pandemia. No podemos perjudicar más la salud de los niños de lo que ya está afectada. Si el MINEDU y sus autoridades son coherentes, entonces no habrá lugar para la repitencia. Solo así habremos aprendido para la vida, a cuidarnos y a cuidar de los otros.

....................................................

Priorizar los aprendizajes

Idel Vexler, exministro de Educación..

Este año escolar es diferente. Y aún falta un semestre de clases a distancia. En los colegios privados están evaluando desde el comienzo del año. En los colegios públicos hay que optimizar la cantidad y calidad de las sesiones mediante “Aprenso en Casa”. El gran desafío de los docentes es el acompañamiento , la evaluación formativa y la retroalimentación permanente de los aprendizajes de los alumnos. Se deben mantener los requisitos actuales para la aprobación del año escolar. Lo que sí es necesario es ir pensando- según el análisis diagnóstico a fines de año- en los procesos de recuperación pedagógica intensivos, para los estudiantes que lo requieran, en enero y febrero del 2021