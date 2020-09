A plena luz del día y sin importarles la presencia de varios peatones, cinco delincuentes armados asaltaron una casa de cambios ubicada en el jirón Tacna 230, en pleno centro de la ciudad de Puno, durante la mañana del miércoles 2 de septiembre.

Los sujetos que llegaron a bordo de un automóvil color plomo atacaron de improviso al propietario, quien abría la puerta del local. Tras ingresarlo a golpes al interior del negocio, sacaron el dinero para luego huir con dirección a la avenida La Torre.

“Estaba por entrar y me han agarrado. Uno me apunto con una pistola en la cabeza. Yo he peleado con ellos, incluso hice caer a uno, pero comenzaron a patearme, hasta me desmayé”, dijo el joven, quien resultó con heridas y cortes en el rostro.

Los delincuentes lo dejaron atado de pies y manos dentro del local. Fueron otros comerciantes quienes se percataron del atraco y vieron como los asaltantes se iban con dirección a la zona norte de la ciudad. “Vimos a 4 personas, todos muy jóvenes, entre 20 a 24 años”, dijeron.

El agraviado no pudo precisar la cantidad de dinero que le robaron, pero señaló que era todo su capital. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar mientras que el herido, tras esperar por varios minutos, fue trasladado al hospital.

La Policía realizó un operativo ’cerco’, pero sin tener resultados positivos. Comerciantes señalaron que por la zona del asalto hay varias cámaras de seguridad.