El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre las declaraciones de la Asociación Taurina del Perú frente a la iniciativa del Consejo Municipal, la cual busca que los espacios administrados por la Municipalidad de Lima no sean empleados para actos de maltrato animal.

“Los regidores tienen una función normativa y fiscalizadora, pero también pueden proponer mociones. Lo que se ha dado es una moción que recoge el respeto a la vida animal y la no tortura a la vida de los animales. No entramos a discutir situaciones, lo que si entendemos es que parte de la competencia le corresponde a la municipalidad metropolitana y se ha fijado. Mientras yo sea alcalde de esta municipalidad no vamos a tolerar que se dañe la vida de un ser vivo”, sostuvo Muñoz a la prensa.

En esa línea, hace unos días, Marko Duich, representante de la asociación de trabajadores estables de Acho, precisó que las corridas de toros son amparadas por la Constitución y el Tribunal Constitucional.

“Nuestra postura es clara. De momento no hay prohibición para que no haya corridas puesto que estamos protegidos por la Constitución y por un fallo del Tribunal Constitucional sobre el cual no puede mandar el municipio ni los intereses o gustos personales de alguna persona”, indicó a América TV.

Cabe mencionar que, el último 31 de agosto, el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó una moción para impedir que los espacios bajo la administración metropolitana sean usados en eventos donde sea evidente el maltrato animal. La votación tuvo solo un voto en contra y dos votos de abstención.

Por otro lado, en el evento en el marco de los 100 del nacimiento de Chabuca Granda, el burgomaestre descartó que haya una reducción de personal del metropolitano en el marco de su trasferencia a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

“Estamos cumpliendo un mandato de la ley 309000 2018 estamos entregado todos los activos y pasivos y la administración a la ATU, el 14 de este mes, fue un proceso bastante largo, consideramos que debe haber una sola autoridad en trasporte, que unifique lima y callao como dice la ley. En nuestra expectativa no debe haber una reducción (personal)”, concluyó.

