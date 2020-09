Pilar Mazzetti: “El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño”

La ministra Pilar Mazzetti señaló que la capacidad de contagio de una persona contagiada con el nuevo coronavirus, pero asintomática, es bastante bajo. Asimismo, precisó que solo pueden propalar el virus si respiran cerca o tocan a otra persona.

Durante una entrevista con RPP, la titular del Minsa fue consultada sobre el tamizaje hecho por la Municpalidad de Miraflores a repartidores de delivery. Como se sabe, varios de ellos dieron positivo a la prueba rápida.

PUEDES VER Delegación china llegó al Perú con el lote de su vacuna candidata contra la COVID-19

La funcionaria fue consultada sobre por qué el Minsa no obligaba a las empresas de reparto a tomar prueba de descarte de manera regular a dichos trabajadores, a lo que ella respondió lo siguiente:

“¿A quién se le hace pruebas? Al que tiene síntomas, el que no tiene síntomas, no necesita pruebas porque el que está positivo sin síntomas no contagia”, aseguró.

Mazzetti dijo que en el protocolo del Minsa se especifica que las empresas de este rubro deben hacer controles para ver si es que alguien manifiesta síntomas y recién en ese caso tomar una prueba para verificar si está infectado.

Además, aseguró que “el estricto protocolo” de entrega de los pedidos evita el contacto entre repartidor y cliente, por lo tanto el riesgo de contagio es bastante bajo.

La ministra añadió que “en ningún país del mundo” se incluyen a los asintomáticos dentro de las personas reportadas con diagnóstico positivo a coronavirus.

“El asintomático contagia en un porcentaje muy pequeño y únicamente cuando toca o respira. (...) Si uno tiene toda la protección debida, suficiente distancia, las manos higienizadas, con mascarilla, más todas las precauciones que se han establecido para este tipo de servicios, si no ya hubiéramos tenido hace rato un incremento de casos con el delivery”, agregó.

PUEDES VER Hospital Regional del Cusco reporta una disminución de muertes por COVID-19

Luego, bajo la lógica que antes explicó, la ministra fue consultada por qué no se deja salir a los niños si en su mayoría son asintomáticos.

Mazzetti señaló que es porque como toda persona corren el riesgo de infectarse y en no hace mucho se han incrementado los contagios y muertes de menores por COVID-19, lo que antes no se veía.