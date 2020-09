Carlos Herrera

Grover Delgado Flores, gerente regional de Transportes del Gobierno Regional de Arequipa renunció al cargo. Dimite tras una serie de denuncias que se hicieron en su contra por maltrato a su personal y presuntos cobro de cupos a sus trabajadores .

La renuncia fue presentada la tarde de ayer al gobernador Elmer Cáceres Llica. En el documento refiere que “en los últimos días, en los medios de comunicación local, se han vertido comentarios tergiversados, frases entrecortadas que sacan de contexto la verdad material, que pretenden dañar no solo mi imagen, sino también la de la institución que represento”.

Agrega que está predispuesto a “coadyuvar con las investigaciones que le corresponde realizar a las instancias competentes”.

Las denuncias

La dimisión de Grover Delgado, se da luego que fuera denunciado por maltrato a su propia subgerenta, Kristell Torres Escalante. La funcionaria en su carta de renuncia, señala que fue agraviada en diferentes ocasiones por Delgado. Audios a los que tuvo acceso este diario, revelaron cómo el hasta ayer gerente regional de Transportes, se dirigía con palabras soeces a Torres y otros funcionarios. Los recriminaba por no haber acatado “ordenes” que dio.

Fuentes de la Fiscalía, indicaron que a raíz de esta primera denuncia, se le inicio una investigación por abuso de autoridad. La fiscal penal de Paucarpata Tatiana Cuba, tramita el caso.

“Las donaciones”

Delgado también es cuestionado por pedir “donaciones obligatorias”. La República recibió ayer un audio, en donde se le oye pedir a Delgado, una donación a una trabajadora. El monto del aporte (ver transcripción), el funcionario lo va definiendo de acuerdo a la remuneración de la servidora. Incluso le da opciones de dar una parte el día que sostenían la conversación y que “regularice” el saldo al día siguiente, cuando le llegue a su cuenta un depósito que se le hizo de 280 soles por refrigerio y movilidad.

Esta no es la única ocasión que pidió donación, también lo hizo en febrero. En audio publicado la semana pasada, se oye al saliente funcionario pedir a uno de sus hombres de confianza una reunión a fin de pedirles una “donación” para la operación de un cachorro atropellado al frente del Gobierno Regional de Arequipa. Deben juntar 400 soles que se comprometió a entregar.

Sobre este pedido, Delgado negó que se obligue a los trabajadores a dar donaciones.

Para Arturo Salas, abogado y presidente de Solidaria Perú, por los audios en que Delgado pide “donaciones”, este podría ser investigado por el delito de concusión (se aprovecha de su cargo para beneficio propio o de un tercero). “Se tiene que evaluar los audios para encajar una presunta conducta delictiva en un tipo penal”.

Audio

Delgado pide “donación”

GD (Grover Delgado): Es 270 de bono alimentario, 2 329 del incentivo laboral, después el haber, el haber que a ti te ha tocado, con tu descuento, te ha tocado 953.37

Voz mujer: nada más es lo único que me han depositado.

GD: refrigerio y movilidad que es 280

Voz mujer: no, eso no me han depositado.

GD: Hasta ahí, solamente hasta ahí, ya, son 3832.37. Hoy día están haciendo el Cafae 1200 y el 80% es 1 321. Ahora voy a llevar la cuenta así, porque me he enterado que el mes pasado han recibido 8 mil y pico soles. Ahí lo tengo los disgregados. Ósea, a veces me dicen no, que no.

Voz mujer: pero tampoco no es una obligación.

GD: ya le he dicho a Patty ya, pásame todos los desagregados. Ahora lo estoy haciendo así, me están pasando de todo.

Oye hay algo que no sé, para qué han comprado comida para perros. Lo que necesitamos es comida de humanos, de eso no nos van a recibir.

Voz mujer: pero, es donación Grover.

GD: Ah, si es donación, bacán. Pero lo que tenemos que llevar al frente es comida para humanos.

Voz mujer: pero es donación, tú no puedes decir que han comprado eso.

GD: No pues, tenemos que comprar lo que sirva.

Voz mujer: los 280 que me dices no me ha llegado ah, solo los 270 y los otros 280 no me ha llegado.

GD: escúchame, escúchame. Los 280 en todo caso te va a llegar hoy día, porque ya ha llegado a todos. No sé qué pasa con tu banco.

Voz mujer: no, no me ha llegado a mí.

GD: Pero igualito va a llegar, no hay problema, te digo no hay problema. No te hagas problema por eso. Por eso te estoy dando la siguiente alternativa, mira. Puedes darme hasta ahí, hasta lo que viene hasta ahí que sería ¿dónde está‘?

Otra voz: ahí está.

GD: que sería los 350 hasta la fecha y mañana vuelves a venir, porque ya va a estar mañana y me das lo restante o ahora lo das todo, porque mañana ya va a estar. Entonces, tú decide, yo no me hago ningún problema porque estoy viniendo todos los días. Porque ya se sabe que lo del cafae es 1200 y el 80% de este mes es 1321.31.

Voz mujer: a ver

D: En total, estás recibiendo 6353.68, que vendrían a ser 630, ¿ya?

Voz mujer: ¿y esa plata para quién se va, pues?

GD: ahora vamos a comprar, él está comprando sus temas de donaciones y está pidiendo de una vez todos esos temas...