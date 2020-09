Frank Pérez Garland: Acoso, seducción invasiva y chantaje

Redacción FAMA

“Mi nombre es Frank Pérez Garland, soy director de cine y profesor desde hace casi 20 años. Escribo esto porque tengo que pedir perdón. El día de hoy han aparecido muchas denuncias contra mí y debo confesar que la mayoría son ciertas. Por mucho tiempo he seducido de manera intensa, y en algunos casos invasiva, a compañeras de trabajo y alumnas. Cuando lo hacía no era consciente del daño que causaba, así como tampoco del lugar que ocupaba, es decir, de mi situación de poder. Soy un profesional de 45 años y he debido saberlo. No hay ninguna excusa para mi comportamiento y sé que muchas personas que me aprecian ahora deben estar decepcionadas de mí”.

Este es parte del fragmento con el que el director de la taquillera película Locos de amor, esposo de la actriz Vanessa Saba y padre de la única hija de Melania Urbina, aceptaba haber acosado, durante años, a sus alumnas.

Ello en respuesta a la denuncia que apareció en la página de Instagram ‘Acosadores de cine peruano caerán’, con testimonios de tocamientos indebidos y hostigamiento. “Hace algunos meses dejé las redes y paré también los intentos de seducir a otras mujeres. Sin embargo, tengo muy claro que el daño ya está hecho y ahora lo único que puedo hacer es aceptar mis errores y pedirles disculpas a todas las mujeres que fueron víctimas de mis acciones. Pido perdón también a mi entorno cercano por estos momentos tan horribles que les estoy haciendo pasar”, sostuvo para finalizar. “Lamento profundamente todo el daño y malestar que he generado durante años, les pido mis más sinceras disculpas a cada una de ustedes”.

Hasta el cierre de esta edición, nadie de su entorno personal o laboral se pronunció. Sí lo hizo la Asociación de Mujeres Audiovisuales (AMA). “Desde AMA creemos, apoyamos y abrazamos a todas las víctimas de Frank Perez Garland y demás violentadores del cine peruano. En ese sentido, nos solidarizamos con las denuncias públicas”.

El Estudio de Actuación Leonardo Torres Vilar, donde el cineasta dictaba clases, por su lado, pidió disculpas por si alguna alumna fue víctima, y se comprometieron a ser más cautelosos a la hora de elegir a sus docentes externos.

En tanto, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) rechazaron los actos de acoso sexual cometidos por Pérez Garland e invocaron a las víctimas a llamar a la Línea 100 “para recibir orientación y atención integral y denunciar estos actos en una comisaría”.

