Cusco: El 10% de muertes COVID-19 ocurrió en casas o en la calle

José Víctor Salcedo

La Dirección Regional de Salud (Diresa) hizo un reporte pormenorizado del avance del coronavirus en Cusco. El trabajo, realizado con datos a la última semana de agosto, confirma que el mes pasado fue el más trágico con 665 decesos y 29 401 contagiados. Una diferencia enorme con julio cuando hubo 190 defunciones y 9 373 contagiados, y con junio que registró 26 decesos y 2 428 infectados.

El crecimiento promedio era de 17 decesos por día. “Se evidencia dos picos en los reportes de defunciones que corresponden al último día de julio y 20 de agosto con 27 defunciones”, señala el reporte.

No obstante, la tasa de crecimiento de muertes fue menor en 31% en la semana del 19 al 26 de agosto.

Los datos de la Diresa precisan que el 83.38% falleció en los tres grandes hospitales de la región Cusco: 267 en el hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud, 239 en el hospital Regional y 56 en el Antonio Lorena.

Asimismo, el 4.9% de los fallecidos ocurrieron en los hospitales Nivel II de la región y el 9.35% de decesos ocurrió fuera de los hospitales, o sea en viviendas y la calle.

Según este reporte, la región del Cusco tiene actualmente una incidencia acumulada de 205.94 contagiados por cada 10 000 habitantes. Sin embargo, la provincia del Cusco registra 431.12 casos por 10 000 personas.

Comorbilidad

Un poco más del 20% de pacientes con el nuevo coronavirus tenían alguna comorbilidad de enfermedades crónicas o terminales.Las más reportadas fueron diabetes con un 6.3% y males cardiovasculares como hipertensión arterial con 4.7%, mientras que el 4.5% de contagiadas fueron mujeres gestantes. Las otras comorbilidades están relacionadas con enfermedades hepáticas, neurológicas, reumatológicas, entre otras. “Representan el mayor porcentaje”, precisa el trabajo.

En la meseta

De otro lado, el lunes, el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García, dijo en un medio local que hemos llegado a la meseta de la pandemia. “Hemos llegado poco a poco a la meseta. Se viene revirtiendo la tasa de crecimiento que era realmente espantosa las últimas dos semanas”, aseguró.

No obstante, el director Regional de Salud, Juan Alberto Espelucín, se mostró escéptico con esa afirmación. “Si vemos los números pareciera, pero yo soy muy cauto. Esta es una pandemia que se comporta de diferentes maneras. Por ejemplo, los que se están enfermando ahora no se ven todavía. Quizás de acá a una semana o tres semanas esta gente esté yendo a una Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces yo no puedo estar seguro hasta no ver una proyección de semanas”.

Minsa entrega 10 camas UCI a hospitales de región Cusco

El Ministerio de Salud (Minsa) entregó ayer al Gobierno Regional del Cusco 10 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 10 ventiladores mecánicos para atender a los pacientes graves con COVID-19.

El director del PRONIS, Fredy Jordán Medina, realizó la entrega a las autoridades cusqueñas para mejorar la capacidad de respuesta de los hospitales cusqueños. Con esto el número de camas UCI supera las 40.

El gobernador Jean Paul Benavente dijo que en los siguientes días se logrará superar las 50 camas UCI en los hospitales más importantes de la región imperial. Hasta ayer solo había 24 camas UCI y todas estaban ocupadas por pacientes graves con el nuevo coronavirus.