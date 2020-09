Luego que la Municipalidad de Lima aprobara una moción para que la Plaza de Acho no sea un lugar de corridas de toros y maltrato animal, Marko Duich, representante de la asociación de trabajadores taurinos, se pronunció e indicó que “de momento no hay prohibición” para esta actividad.

Según mencionó, esta decisión no implica una prohibición directa, debido a que estas son amparadas por la Constitución y el Tribunal Constitucional.

“Nuestra postura es clara. De momento no hay prohibición para que no haya corridas puesto que estamos protegidos por la Constitución y por un fallo del Tribunal Constitucional sobre el cual no puede mandar el municipio ni los intereses o gustos personales de alguna persona”, indicó a América TV.

Agregó que tienen contrato vigente para el uso de la Plaza de Acho hasta fines del siguiente año.

“Lo que debería pasar es que se saque a subasta la plaza para realizar la feria taurina el cual debería seguir. El contrato es hasta el 31 de diciembre de 2021”, mencionó.

Al ser consultado por la situación de los trabajadores taurinos en este momento, el representante de estos trabajadores mencionó que muchos de ellos han sido afectados por la pandemia.

“Hablamos de un número importante de personas, al año en el Perú hay unas 700 corridas y lo que tendría que entender la gente es que las personas que trabajan aquí no solo lo hacen en Acho sino viajan a todo el Perú siguiendo las corridas. Acho durante todo el año tiene 20 trabajadores puesto que es un monumento histórico; pero por corrida pueden trabajar unas 1.200 personas, un número importante”, detalló Marko Duich.

Cabe mencionar que, el último 31 de agosto, el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó una moción para impedir que los espacios bajo la administración metropolitana sean usados en eventos donde sea evidente el maltrato animal. La votación tuvo solo un voto en contra y dos votos de abstención.