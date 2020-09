Con información de Karla Cruz (URPI-GLR)

Elizabeth Lozano, médico ocupacional del hospital Alberto Sabogal, estuvo hospitalizada desde el 2 de mayo a consecuencia del nuevo coronavirus. Durante este proceso tuvo que ser intubada para seguir con vida. A fines de mayo, cuando se recuperó, le dieron el alta médica. A pesar de ello, sufrió secuelas, una de ellas vinculada al movimiento físico. Por tal motivo, tuvo que pasar una última etapa: la rehabilitación posCOVID.

“Estuve hospitalizada todo el mes de mayo por COVID severo, estuve con ventilador mecánico una semana. Al salir de hospitalización mi situación no fue la mejor. No podía mover mi brazo izquierdo ni mi mano derecha, tenía dificultades para respirar. En ese momento empezó la terapia física para recuperar la movilidad que había perdido y para mejorar mi capacidad respiratoria”, relató a La República.

En el marco del Día del Fisioterapeuta, la galena manifestó su agradecimiento con todos los especialistas que le ayudaron a poder a volver a ser como era antes de la enfermedad.

“Sin toda la labor que han realizado los tecnólogos médicos no hubiera podido recuperar la movilidad y ser independiente nuevamente, y poder regresas a mis actividades diarias”, aseguró. Además, señaló que existen diferentes ejercicios para recuperar el movimiento.

“Ejercicios de respiración, ejercicios de motricidad fina para poder agarrar una taza, escribir, volver a caminar sola. No tenía fuerza muscular ni sensibilidad en los pies. Ellos me enseñaron nuevamente a escribir y caminar”, relató. Por otro lado, aclaró que tuvo un proceso largo, ya que no podía sostenerse y solo caminaba por 10 minutos.

También reveló que la mayoría de personas que salen de hospitalización tienen que pasar un proceso de rehabilitación para que puedan recuperarse adecuadamente. Por tal motivo, agradeció a los profesionales que se dedican a esta carrera.“Por ellos es que volvemos hacer nuestras actividades. Muchas gracias a ellos”, finalizó.

