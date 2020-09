La prevención y detección temprana por un posible contagio de COVID-19 son algunas de las soluciones para evitar la propagación de esta enfermedad. Por lo tanto, se tiene previsto la aplicación de 8.700 pruebas rápidas en las zonas con mayor índice de contagio en Arequipa.

El tamizaje se realizará este jueves 3 y viernes 4 de septiembre en las jurisdicciones de Cerro Colorado, Cercado y Paucarpata.

A través de una reunión entre funcionarios de la Municipalidad de Arequipa y representantes de varias instituciones se determinó difundir las fechas y lugares donde se aplicará las pruebas rápidas. Dicha labor se encuentra enmarcada de los programas Operación Tayta y Barrio Libre de Coronavirus, iniciativas del Ejecutivo para tratar tempranamente a pacientes contagiados con COVID-19.

En la campaña participará la Municipalidad de Arequipa, Fuerzas Armadas, Gerencia Regional de Salud, EsSalud, Policía Nacional, Instituto de Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

Al respecto, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, indicó que las autoridades distritales tendrán la función de ofrecer a su población toda la información necesaria sobre la aplicación gratuita de las pruebas rápidas. En tanto, aquellas personas que resulten con diagnostico positivo para el nuevo coronavirus recibirán su respectivo tratamiento médico. Esto de acuerdo a los protocólos del sector Salud son dosis de azitromicina, ivermectina, paracetamol, entre otros.

Durante la campaña de pruebas rápidas se contará con apoyo de personal militar y policial. Esto con el objetivo de brindar seguridad a los asistentes.

De otro lado, autoridades de Arequipa acordaron dar apoyo a aquellas personas contagiadas con coronavirus y que no tienen recursos económicos para alimentarse. Personal de las comunas entregará apoyo alimentario con el propósito de que los infectado no salgan de sus domicilios y no generen una posible propagación del virus.