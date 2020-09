Por: Jesica León y Ángela Valdivia

La pregunta ronda desde hace varios días: ¿en qué etapa de la pandemia nos encontramos? El presidente Martín Vizcarra señaló el domingo que estamos ingresando a la última fase de esta crisis, lo que generó mucha expectativa. Al día siguiente, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, sostuvo que estar en la etapa final significa que los ciudadanos tendremos que aprender a convivir con el virus y ello terminará cuando haya una vacuna.

Ayer, durante su rueda de prensa, el presidente volvió a tocar el tema: “Cuando hablo sobre la última etapa, no es una semana ni un mes, es una etapa larga, hasta que tengamos la vacuna”. Y destacó que el nivel de contagio ha disminuido, pero que el virus sigue presente y no hay que bajar la guardia.

PUEDES VER En la Red de Salud Puno se agotaron las pruebas rápidas COVID-19

Según el Minsa, los casos confirmados de Covid-19 ascendieron ayer a 657.129 y los fallecidos a 29.068. En tanto, salieron de alta 471.599 personas.

Puntos de vista

Para el infectólogo Juan Villena, el virus está perdiendo fuerza, por lo que está disminuyendo la cantidad de personas que acuden a los hospitales.

Señala que la mayoría de ciudadanos que salen a trabajar ya se habrían infectado y creado inmunidad, y por eso es más difícil que el virus siga avanzando. Ahora, los que sí pueden infectarse son los que han permanecido en sus casas, señala.

PUEDES VER Chorrillos: personas vulnerables no fueron monitoreadas por la Operación Tayta

También sostiene que el retorno del primer nivel de atención ha contribuido en este descenso, pues la gente acude menos a los hospitales.

Villena cree que estamos en una “etapa de declinación y vendrá una lenta calma con algunos picos de contagios, debido a la ampliación de los operativos de detección y porque cada vez más gente saldrá a trabajar”.

No obstante, para el exministro de Salud y asesor del Minsa, Fernando Carbone, no estamos en la última etapa de la pandemia, sino en un descenso lento y de larga duración, y eso puede significar meses hasta que se tenga la vacuna.

Incluso cuando se tenga la vacuna, va a tomar tiempo para que lleguen todos los lotes y así alcanzar a la mayoría de peruanos inmunizados, explica.

“El último periodo de la pandemia va a tardar, estamos en la fase comunitaria. Es decir, el contagio en las familias, comunidad, en el barrio”.

“Las cifras podrían seguir aumentando y nadie puede garantizar que no vuelvan a tener subidas muy altas, porque este virus es inexplicable”, alerta.

En tanto, el analista de datos Víctor Vargas, del Instituto Científico del Ejército, cree que no estamos en la etapa final de la crisis. “Estamos yendo a un fin de la curva pandémica, o sea, estamos caminando a la salida de la primera curva pandémica. Sin embargo, con la reactivación económica y la fase 4, con los cines y los vuelos comerciales, pueden elevarse los casos de contagios del virus”.

Al respecto, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios Celi, señala que todavía estamos en la mitad de la pandemia y que la solución final será la vacuna. ’‘Estamos hablando de una espera de 5 a 6 meses’‘.

Palacios precisa que, actualmente, entre el 60% y 70% de contagios que se registran a diario tienen lugar en Lima Metropolitana, donde no hay ninguna acción contundente.

Y el descenso de fallecidos y hospitalizados se debería al “ciclo natural de la enfermedad”, pero además habrían influido otros factores como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, el uso de mascarillas y caretas faciales; la descongestión en el sistema hospitalario y el aumento en la oferta de oxígeno.

También señala que la fase 4 de la reactivación económica podría traer un incremento de casos, aunque aún se debe observar cómo avanzan los números en las siguientes semanas. ’‘No sabemos cómo estaremos de aquí a fines de setiembre, pero si la tendencia va hacia abajo, entonces es más difícil un repunte’‘.

El decano del CMP asegura que aún nos encontramos en la primera ola de la pandemia y que la segunda ola tendría menos fuerza, como está ocurriendo en Europa. No obstante, los cuidados deben mantenerse. Dijo que espera que la segunda ola en el país ocurra cuando llegue la vacuna para que el impacto del virus no sea alto.

A su turno, el científico en computación Ragi Burhum considera que aún “no estamos al final de la pandemia” y que falta mucho hasta que llegue la vacuna. Advirtió que no se debe hablar sobre promedios nacionales sino regionales, pues en algunas regiones ha disminuido la cifra de fallecimientos, pero no sucede en Cusco ni Puno, por lo que no sorprende el anuncio de la cuarentena total. Incluso, la curva en Lima “está medio empinada”.

El dato

Cáncer infantil. El presidente Vizcarra firmó la ley de urgencia médica para la detección oportuna de atención integral de distintas neoplasias en niños y adolescentes. Esta permitirá brindar un diagnóstico temprano, mejorar el tratamiento para los menores y beneficiar a padres de pacientes con licencias con goce de haber o bonos si no tienen un empleo formal.

PUEDES VER Intervienen a payasos que asistieron a velorio sin respetar el distanciamiento en SJL [VIDEO]

Enfoque

En el país todavía hay gente no contagiada

Por: Patricia García, exministra de Salud

No sé lo que quiso decir el presidente con la etapa final de la pandemia porque la verdad es que, desafortunadamente, esta pandemia solamente va a acabar en el momento en que tengamos la vacuna o tengamos medicamentos que nos permitan tratar a los pacientes. En el tema del tratamiento todavía estamos lejos.

Tal vez lo que ha querido decir es que estamos viendo una luz al final de túnel, porque hay avances en el tema de la vacuna, pero independientemente de eso, mientras tengamos personas susceptibles hay riesgo, y en el país al menos el 70% no se ha contagiado todavía. Entonces, no se puede bajar la guardia, se tiene que mantener los cuidados.

PUEDES VER Rímac: denuncian que jóvenes juegan fútbol sin mascarilla y amenazan a vecinos ante reclamos

Ahorita estamos empezando la bajadita (en la curva), y este descenso va a continuar si la gente se sigue cuidando, pero si por ejemplo hay una reyerta, o salen los hinchas o se genera una protesta, los casos pueden reventar nuevamente.

Estamos avanzando para llegar al final del túnel, pero la pandemia sigue todavía y lo único que espera es que nos descuidemos para golpear otra vez.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.