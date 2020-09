A inicios de la cuarentena obligatoria se hizo viral un video donde se veía al abogado Carlos Wiesse Asenjo vociferar insultos racistas contra un Policía, en San Isidro.

“Policía, haz tu trabajo. No sé por qué te aplauden a las 7 de la noche, si es tu trabajo. (…) Estamos cag... Y viene un cholo y pasa por ahí, y lo aplauden. (…) Qué me vas a cuidar, cholo de m..., yo me cuido solo. No tienes plata para estudiar en la universidad, ni nada, por eso eres policía, ahora cuídame”, se le escucha decir.

Tras la difusión de las imágenes, el profesional se disculpó y no se supo más de él. Sin embargo, luego de varios meses de lo ocurrido, se conoció que Wiesse estaría laborando como colaborador de la Policía Nacional del Perú.

Según la investigación de Útero.pe, hace una semana inició un plan para el intercambio de información entre el Colegio de Notarios de Lima y la institución. Incluso, realizó capacitaciones a los efectivos de la División de Inteligencia de la Policía.

Foto: Útero.pe/ Captura de Linkedin

De acuerdo a su cuenta de Linkedin, Wiesse colaboraba con la Policía en los casos de lavado de activos, desde un mes antes de que se difundieran las imágenes. “Es vivir otra experiencia profesional, es estar en la ‘cancha’ donde realmente se lucha contra las organizaciones criminales”, se lee en la descripción.

Cabe resaltar que el Ministerio del Interior anunció que denunciaría al abogado por los “actos discriminatorios y racistas”; sin embargo, se desconoce el estado de ella. Por su parte, Wiesse Asenjo continúa ‘habilitado’ en el Colegio de Abogados de Lima.