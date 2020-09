Desde hoy se retoman los viajes interregionales por las vías terrestre y aérea. Ello luego que se levantara la cuarentena en la ciudad de Arequipa y se pasara a la fase 3 de la reactivación economica.

Para viajar, se necesita cumplir una serie de requisitos en el caso de transporte terrestre interprovincial. El pasajero debe portar su Declaración Jurada de que no tiene COVID-19, DNI, boleto de viaje, además de mascarilla y protector facial. Si no cuenta con alguna de las exigencias no podrá viajar, ni ingresar al local. Tampoco lo hará si en los controles, antes de ingresar al terminal o al bus, supera la temperatura normal de 37 grados centígrados.

La Corporación Administradora de Terminales Terrestres de Arequipa (CORATTSA) así como el Terrapuerto abrirán sus puertas desde las 6.00 horas. Solo se está permitido la ruta Arequipa-Lima y viceversa, además hacia la provincia de Caravelí. Los viajes a Moquegua, Cusco, Puno y Tacna siguen suspendidos porque no se levanta la cuarentena en esas regiones.

En el caso de CORATTSA de las 60 empresas,14 dan servicio hacia Lima y en el Terrapuerto de las 40 en total, 24 agencias ofrecen viajes a la capital.

Marco Chauca, gerente de CORATTSA, sostuvo que hoy se conocerá cuantas agencias a Lima operarán ya que no se conoce si algunas quebraron por la cuarentena de casi cinco meses. Calculó que dejaron que generar 200 millones de soles.

El local de CORATTSA también sufrió modificaciones. El alcalde de Hunter, Walter Aguilar, sostuvo que el 70% de las butacas de espera se han retirado para cumplir con el distanciamiento social. Además el aforo normal de 2900 se redujo a 480. No se permitirá ingreso si se llega a esa cantidad. Mientras que los pasajeros que lleguen de viaje no tendrán contacto con las que aborden un bus.

Tres vuelos en aeropuerto de Arequipa

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) anunció el reinicio de la atención de vuelos para el traslado de pasajeros desde hoy en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa.

Raúl Diaz Diaz, Gerente de General de AAP, indicó que se tiene previsto la operación de tres vuelos diarios de Sky Airlines, Viva Air, y Latam Airlines. Además, resaltó que es importante que los pasajeros conozcan el nuevo protocolo sanitario para la atención en el terminal aéreo.