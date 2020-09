Vecinos de San Luis denuncian que matadero de pollos funciona durante la madrugada

Por: Deysi Portuguez

A través del WhatsApp de RTV, los vecinos de la cuadra tres de la Av. Separadora Industrial en San Luis denunciaron el funcionamiento de mataderos clandestinos de pollo durante horas de la madrugada, generando malestar entre los moradores de la zona.

“La molestia es que desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana hay bulla. Cuando vienen los camiones a descargar pollos vivos, hay mal olor, dejan excrementos, plumas y el polvillo que botan las aves afecta a la salud. Además algunos de los trabajadores que descargan no usan mascarilla”, refirió un ciudadano.

De acuerdo con el reporte, estos dos locales funcionan hace cuatro años y solo tendrían licencia para la venta de pollo (avícola), mas no para la matanza, ya que es una zona urbanizada que colinda con el distrito de Ate.

Los vecinos se encuentran totalmente incómodos por la situación que viven a diario y preocupados por quizás están cerca a lo que sería un foco de contagio para la COVID-19. Asimismo, pidieron a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues los pollos son manipulados por personas que no cumplen los protocolos de bioseguridad y estas aves son repartidas en los mercados más importantes del país.

“Nosotros hacemos un pedido con el debido respeto que merecen las autoridades, que por favor puedan clausurar inmediatamente estos locales, que no pueden funcionar estos mataderos en zonas urbanizadas. No sabemos si los trabajadores tienen coronavirus o no. Esto expone la salud de todas las personas y no puede ser así”, pidieron los ciudadanos.

