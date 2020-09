La violencia contra la mujer no se detiene en plena pandemia, así lo ha revelado una joven madre del distrito de San Juan de Lurigancho quien acusó a su esposo por maltrato y amenazas físicas y psicológicas.

La mujer identificada de 20 años denunció que su pareja identificada como Andree Moscol Cruz, con quien se casó hace un año, no deja de acosarla e intimidarla por las redes sociales.

En diálogo con el matutino Buenos Días Perú, Olivos indicó que durante los tres años que duró la relación fue violentada por su aún esposo, quien la abandonó cuando el hijo de ambos cumplió los dos meses de edad.

“Él siempre me maltrataba me decía cosas denigrantes, siempre trataba la manera humillarme. Físicamente me ha empujado”, relató.

Asimismo, manifestó que tras alejamiento de su cónyuge, ella decidió interponer una denuncia de abandono, pero, poco tiempo después de hacer efectiva la acusación, el sujeto reapareció para amenazarla con quitarle a su pequeño. “Él me ha dado a conocer que se lo quiere llevar y yo realmente no sé sus intenciones”.

La fémina también confesó que las injurias no solo vienen de su marido, sino que los familiares del mismo, como la madre y la tía, han sido sus cómplices.

Todo esto sucede a pesar de la existencia de una orden de alejamiento y las tres denuncias en la comisaría de La Huayrona. El sujeto hace caso omiso y continúa con sus amenazas; incluso se le acusa de haberse llevado una resolución judicial y hasta de haber secuestrado durante un día entero a la madre de su hijo.

Zoe Olivos pidió protección a las autoridades para ella y sus familiares. Además, exhortó al alcalde de Santa Anita a aclarar un supuesto vínculo con su esposo, quien habría dicho que tiene contactos con la actual gestión municipal.

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas todos los días del año (incluye feriados).