El centro de salud de Ayabaca, en la región Piura, informó que de las 496 pruebas rápidas que realizó el último fin de semana en la provincia, solo 36 dieron positivas al COVID-19.

Los test se realizaron el último sábado en una campaña de tamizaje realizada por las autoridades médicas de Ayabaca, en coordinación con la Policía Nacional, funcionarios de la Municipalidad de Aybaca y demás autoridades que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COE).

Durante la campaña para el control de la COVID-19, se consideró 1000 pruebas rápidas para realizar a ciudadanos de los diferentes centros poblados de Ayabaca. No obstante, se informó que no se hicieron más de 500 pruebas por la poca asistencia de la población. Los miembros del centro de salud de Ayabaca explicaron que las pruebas no aplicadas de esta campaña se destinarán a la zona rural del distrito.

La intervención para la detención de pacientes COVID-19 también estuvo apoyada por el el Padre Martín Chero, quien, con su equipo de trabajo “Oxigenemos Piura”, ayudó a la gestión para obtener las pruebas.