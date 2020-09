Joven en Arequipa instaló minibiblioteca para prestar libros

La lectura en tiempos de pandemia es una opción para aquellos que desean aprovechar al máximo su tiempo libre. Así lo sabe bien Andrea Villanueva, quien no dudó en instalar la “Biblioteca de la Confianza” en Arequipa. Esta iniciativa busca acercar la lectura a aquellos que no tienen los recursos necesarios para adquirir un libro.

Villanueva contó a Correo que la iniciativa nació en la ciudad de Lima a cargo de Josefina Jiménez. Luego ella colocó una pequeña caja de madera en la vía pública con varios libros para que puedan ser utilizados por los vecinos de la zona. Agregó que colocó alcohol para que sean los usuarios quienes desinfecten los libros y se cumplan con los protocolos de bioseguridad.

“Es una manera de trabajar el valor de la confianza, ya que se ha perdido y ahora nos cuesta confiar el uno del otro”, refirió.

La joven arequipeña indicó que tiene a diez usuarios registrados, de ellos siete son vecinos y tres son personas que frecuentan el lugar. Algunos de los libros colocados en la “Biblioteca de la Confianza” le pertenecen y otros son de la organización Regalemos Sonrisas Perú. Todos los días se renuevan los libros, los usuarios se prestan y en promedio lo devuelven después de una semana.

Además, entre los libros más leídos de esta minibiblioteca se encuentran textos de Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. Así también, producciones dirigidas a niños tales como cuentos.

Para Villanueva el proyecto busca reducir las brechas de acceso a la lectura. Argumenta que el acceso a las bibliotecas es complicado debido a los trámites y que también la falta de actualización en los catálogos de libros no estaría generando el interés necesario.

“Para mí, esta idea es revolucionaria, las bibliotecas son pocas y las autoridades no hacen mucho para mejorar, el servicio es deficiente y no se cubre las expectativas, no se logra conectar con la población”, refirió.

Finalmente, Andrea invitó a más jóvenes arequipeños a sumarse a este proyecto. Señala que la propuesta no demanda inversión de dinero, pero sí de tiempo y se obtiene como resultado a la satisfacción por incentivar la lectura.