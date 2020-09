Por Deysi Portuguez

En el mes de marzo, cuando se inició la pandemia, Juana Reyes Huapaya, de 64 años, fue separada de su labor de limpieza pública en la Municipalidad de Santa María de Huachipa en la que trabajó por 14 años. Actualmente ella no cuenta con los recursos económicos para solventar los gastos de medicina para su hijo y esposo que se encuentran enfermos.

“A mí me han sacado sin ningún motivo. He ido y nadie me recibe. Quiero que el alcalde Rogelio Ruiz reconozca los 4 años de servicio porque en su período nunca me ha pagado vacaciones ni gratificaciones, hemos trabajado sin ningún beneficio. En esta pandemia no me ha dado ni una bolsa de víveres”, relata la mujer.

Ella también está mal de salud, pues padece de cáncer al estómago e inflamación al hígado, y solo pide a las autoridades que reconozcan su tiempo de servicio para poder costear sus medicinas y las de su hijo, quien padece de parálisis cerebral psicomotor severo.

“Yo soy una persona vulnerable y tengo un hijo delicado, él es un niño especial de 33 años. Hay que darle comida licuada, toma medicamentos diario, enemas, pañales y requiere leche especial. Mi esposo no gana mucho y ahorita también está delicado con parálisis facial por el estrés que estamos llevando. Necesito apoyo para mi hijo porque él convulsiona a cada rato”, cuenta esta madre de familia.

Su esposo, Alfredo Salazar Ríos, no tiene un trabajo estable y debido a la tensión de la situación, sufrió parálisis facial. Actualmente la familia recibe ayuda de amigos y vecinos, pero lo que más le preocupa a Juana Reyes es poder costear las medicinas para su hijo.

Aquellos que deseen apoyarla con pañales talla M, medicinas para la convulsión, leche especial o alimentos para ella y su familia pueden hacerlo llevando cualquier ayuda a su domicilio ubicado en la Asociación Viñedos de Huachipa o comunicándose previamente al 966 814 264.