La Libertad. Por incitar a la población a no acatar la cuarentena focalizada dictada por el Gobierno y recomendar el uso de dióxido de cloro, pese a la prohibición del Ministerio de Salud, el Colegio Médico de La Libertad evalúa iniciar un proceso disciplinario contra el galeno Arturo Fernández, alcalde del distrito de Moche.

Wilmar Gutiérrez Portilla, decano del Colegio Médico, informó que el área de asesoría legal “está viendo ese tema”. “No quiero adelantar opiniones, pero está en evaluación (el proceso interno)”, dijo.

PUEDES VER La Libertad: PNP interviene a sujeto que portaba un arma de fuego

Además, instó a sus agremiados y a la población en general a acatar las disposiciones del Estado. “Como autoridades debemos de dar el ejemplo, si personalmente no quiero cumplir las medidas no lo hago, pero no incitar a que la población haga lo mismo. El mensaje tiene que ser coherente”, agregó.

Por la mañana, el burgomaestre protagonizó un nuevo ‘balconazo’ desde la Municipalidad Distrital de Moche y criticó a la institución. “El Colegio Médico calló y solo dijo al pueblo utiliza tu mascarilla, mantén tu distancia y parecía dama de compañía del Gobierno, eso hizo el Colegio Médico”, indicó.