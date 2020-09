Cusco: cerca del 70% de los fallecidos por COVID-19 eran personas mayores de 60 años

La Dirección Regional de Salud (Diresa) hizo un reporte pormenorizado del avance del coronavirus en Cusco. El trabajo realizado con datos al 26 de agosto confirma que el último mes de agosto fue el más letal: la región imperial alcanzó las 674 víctimas mortales y 29.401 contagiados. Una gran diferencia con julio cuando el acumulado de defunciones alcanzó las 190, mientras que los contagios sumaban 9.373. Las cifras sorprendieron a las autoridades de salud porque, hasta junio, solo se habían registrado 26 decesos y 2.428 infectados.

Además, hasta el mes de agosto, crecimiento promedio era de 17 decesos por día. “Se evidencia 2 picos en los reportes de defunciones que corresponden al 31 de julio y 20 de agosto con 27 defunciones”, advirtió parte del reporte. También se informó que, del total de 674 pacientes fallecidos, el 72% eran hombres. De la misma forma, el 69% de defunciones corresponde a mayores de 60 años.

El 83% de los decesos se registraron en los tres grandes nosocomios de la región Cusco: Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud (267), Hospital Regional (239) y el Hospital Antonio Lorena (56).

Comorbilidad

Un poco más del 20% de pacientes con el nuevo coronavirus presentaron alguna comorbilidad de enfermedades crónicas terminales. Las más reportadas fueron diabetes con un 6,3% y enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial con 4,7%, mientras que el 4,5% de contagiadas fueron mujeres gestantes. Las otras comorbilidades que presentan mayor porcentajes fueron enfermedad hepática, neurológica, reumatológica, persona mayor de 65 años, entre otras.

“Hemos llegado poco a poco a la meseta. Se viene revirtiendo la tasa de crecimiento que era realmente espantosa las últimas dos semanas”, señaló el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente García.

No obstante, el director regional de Salud, Juan Alberto Espelucín, se mostró escéptico. “Si vemos los números pareciera, pero yo soy muy cauto. Esta es una pandemia que se comporta de diferentes maneras. Por ejemplo, los que se están enfermando ahora no se ven todavía. Quizás de acá a una semana o tres semanas esta gente esté yendo a una Unidad de Cuidados Intensivos. Entonces yo no puedo estar seguro hasta no ver una proyección se semanas”, concluyó.