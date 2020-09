Arequipa: Evalúan salida de Grover Delgado por maltratar a funcionarios

Elmer Mamani

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, informó que evalúan la permanencia de Grover Delgado, como gerente regional de Transportes. Esto tras la publicación de audios en que se les escucha gritar y dirigir palabras soeces a sus funcionarios de confianza. “Estamos haciendo una evaluación para determinar su situación. Considero que en los días siguientes informaremos sobre la decisión que vamos a tomar”, declaró el funcionario.

Palma indicó que no se debe tratar de esta manera a los trabajadores, como lo hizo Delgado dentro de las instalaciones de la gerencia. “No se puede comportar en la forma en que lo hizo el gerente. Creo que hay que mejorar, porque estamos trabajando con seres humanos”, sostuvo. Añadió que harán una “investigación exhaustiva” por la grabación en que Delgado pide donaciones a sus funcionarios, advirtiéndoles que podrían salir de sus cargos.

El gerente también se pronunció por la denuncia contra Jenniffer Neira, esposa del gobernador regional Elmer Cáceres y presidente del Comité de Damas del GRA. Neira es cuestionada e investigada por el Ministerio Público por entregar donaciones de la entidad regional cuando no le correspondía. Incluso puso su nombre en las mantas donadas por ACNUR y pese a que estos implementos fueron donados al Gobierno Regional. “Esperemos que todo esto se aclare. Entiendo que las cosas se han manejado adecuadamente”, indicó Palma. Adujo que en todas las donaciones que ingresan al gobierno regional no hay irregularidades y que esto lo esclarecerá la Fiscalía. “No está claro. No se está afirmando que la señora Jenniffer (Neira) haya estado distribuyendo donaciones. Hay cierta confusión. Toda donación es ingresada oficialmente y distribuida de manera formal”,finalizó