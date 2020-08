San Luis: delincuente es capturado tras robar un balón de gas

Esta madrugada, un joven identificado como Anthony Beraso fue descubierto mientras intentaba escapar con un balón de gas en el distrito de San Luis. El artículo fue robado de una institución educativa ubicada en el jiron Pomacanchi.

En imágenes difundidas por Panamericana Televisión, se puede apreciar que ante la intervención de los agentes de seguridad, el delincuente empezó a llorar e intentó persuadirlos para así evitar ser trasladado a la comisaría del distrito.

“Pero me llevan a la autopista, donde me puedan dejar botado para que yo me pueda largar por ahí, hágame ese favor, para evitar problemas”, fueron las palabras de Beraso.

Cabe resaltar que Beraso es reincidente en intentar realizar actos delictivos, es por esa razón que efectivos del serenazgo informaron que ya lo habían intervenido semanas atrás cuando trató de robar en una peluquería.

Los vecinos también aseguraron que el detenido había intentado robar en casas de la zona y denunciaron que la delincuencia ha incrementado considerablemente.

“Ha habido asaltos aquí, incluso en otras cuadras, a veces asaltan a los chicos y les quitan celulares”, indicó una residente.

Finalmente, llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes lo trasladaron a la comisaría del sector.

