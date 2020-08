Fiscalía abre investigación contra sujeto que insultó y discriminó a sereno de Magdalena

Luego de que la Municipalidad de Magdalena iniciara acciones legales contra el sujeto que insultó a un sereno mientras paseaba a su mascota sin usar mascarilla, la Segunda Fiscalía Penal de Magdalena del Mar abrió investigación preliminar de oficio por el plazo de 20 días.

Arón José Cotrina Gómez será investigado por el presunto delito de discriminación, conducta delictiva que se encuentra tipificada y sancionada en el artículo 323 del Código Penal.

La fiscal provincial penal Nilda Ticona Callata dispuso la toma de declaración de los afectados, así como la adquisición de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y otros elementos.

Recordemos que el joven no portaba mascarilla cuando paseaba junto a su mascota en la vía pública. Ante esta escena, los agentes de Serenazgo le solicitaron que se coloque el implemento de bioseguridad, a lo que recibieron improperios entre los que resaltan “No es obligatorio (el uso de mascarilla), yo sé mis intereses”.

“Que me pongan la multa, no me importa, mi viejo lo paga, cholo de m... No voy a regresar a mi casa porque mi perro está paseando”, se le escucha decir en un video difundido mediante redes sociales.

PUEDES VER Denuncian por discriminación a joven que insultó a serenos en Magdalena

Cabe mencionar que el artículo 323° del Código Penal indica que: “El que discrimina a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con prestación de servicios a la comunidad de treinta a sesenta jornadas o limitación de días libres de veinte a sesenta jornadas.