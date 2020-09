¡Lo lograron! 5.000 pacientes vencieron a la COVID-19 en Tacna

Las personas que lograron vencer a la COVID-19 en Tacna van en incremento. De acuerdo al reporte de la Dirección Regional de Salud en Tacna, 5.004 personas fueron dadas de alta durante el periodo de pandemia; estas comprenden un conglomerado de altas médicas y epidemiológicas.

Según especialistas, las altas médicas se otorgan a los pacientes internados en los establecimientos de salud y que pasaron por situaciones críticas. Se estima un total de 600 personas que afrontaron esta situación. En tanto, las altas epidemiológicas corresponden a quienes cumplieron el periodo de aislamiento domiciliario, en su mayoría a personas que resultaron asintomáticas a la COVID-19.

Sobre los infectados, se reportaron 110 casos nuevos por coronavirus. El registro regional comprende un total de 11.210 contagiados. Las zonas con más casos son la ciudad de Tacna con 4.326, Gregorio Albarracín con 2.141, Alto de la Alianza con 1.826, Ciudad Nueva con 1.577, Pocollay con 495, Complejo Fronterizo Santa Rosa con 187, entre otras.

La Dirección Regional de Salud en Tacna también reportó el lamentable fallecimiento de 10 personas en las últimas 24 horas, nueve en el Hospital Daniel Alcides Carrión de EsSalud y una en el Hospital Hipólito Unanue. A la fecha hay 393 pérdidas irreparables por la COVID-19. En tanto, 33 pacientes luchan contra el coronavirus en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y se tiene a 148 hospitalizados por la enfermedad.

Especialistas de la Dirección Regional de Salud exhortaron a la población a tomar las medidas de prevención a fin de no contagiarse con coronavirus. Estas comprenden el lavado de manos durante 20 segundos, uso de mascarilla, distanciamiento social no menor de un metro entre personas, evitar las aglomeraciones y lugares muy concurridos, no salir innecesariamente de la casa y no acudir a reuniones sociales.

Tacna en cuarentena

Sobre el ingreso de Tacna a la cuarentena focalizada, el gobernador Juan Tonconi señaló a Andina que se articularán acciones con autoridades locales para que se cumplan las restricciones correspondientes. “Haremos todos los esfuerzos para que cada uno cumpla el rol que le corresponde, de tal forma que la norma sea beneficiosa, para que la población cuide su salud”, refirió.