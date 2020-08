Feminicida deja a dos menores en la orfandad tras asesinato a joven en SJM

Karla Cruz

Una nueva víctima de feminicidio se registró en el Perú. Andrés Osorio Alaredo (24) es sindicado como principal sospechoso del asesinato de su pareja y madre de sus dos hijas en la vivienda que compartían en el distrito de San Juan de Miraflores.

Al promediar las 10.00 p. m. del último fin de semana, los vecinos llamaron a la Policía Nacional, debido a las fuertes discusiones que provenían de la esta casa. Al ingresar al domicilio, encontraron a la joven herida. Y, aunque la trasladaron al hospital María Auxiliadora, llegó sin vida.

La madre de la menor asesinada y abuela de las niñas en orfandad, se acercó hasta la Dipincri de San Juan de Miraflores, donde fue trasladado el presunto asesino de su hija a la espera de ser llevado a la Fiscalía.

“Mi hija ha estado en la sala con su hija mayor, él llega y empiezan a discutir, a hacerle problemas a mi hija. En la discusión, él ataca a mi hija. Mi hija era una adolescente tranquila y estaba harta de siempre lo mismo. Me quitó a mi hija, le arrebató la vida de mi hija, nadie me la va a devolver, no voy a sentir un abrazo de ella, yo no tengo el consuelo de mi hija”, narró a RTV, de La República, con impotencia y dolor.

Según la madre de la víctima de feminicidio, la joven pareja tenía cuatro años de relación; sin embargo, estuvieron separados desde el último año. La cuarentena los volvió a unir, bajo el acuerdo de que una vez finalizado el periodo de aislamiento se separarían definitivamente.

“Ellos tenían ya 4 años de relación, pero el último año ya estaban separados porque ya no funcionaba esa relación. Estaban separados, pero ella regreso a esa casa por la pandemia y par que las bebes estuvieran bien y al finalizar la pandemia ella se retiraría de la casa, Eso fue un mutuo acuerdo entre la familia”, señaló.

Vecinos de la zona comentaron que no era la primera vez que escuchaban discusiones provenientes de esa casa. Además, la madre de la menor señala que su hija era víctima de agresiones físicas por parte de Andrés Osorio. “Anteriormente hubo una discusión y ella llamó a su hermano mayor indicándole que él la había agredido. Los hermanos hablaron con la familia y quedaron con que iba a cambiar y no iba a molestar más a mi hija”, contó.

“Era una chica muy inteligente, amorosa, responsables, siempre cuidaba a sus hijas con mucho amor. Sé que fue una madre muy joven, pero muy madura. Ella no merecía que la maten de esa manera. Quiero que la muerte de mi hija no quede en impune, quiero que ese asesino se pudra en la cárcel y no vuelva a salir, mi hija no debió morir así y menos de esa manera. Nunca más me la van a regresar con vida”, añadió sobre el futuro arrebatado de la joven.

Atención para víctimas de violencia

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).