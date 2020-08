Discoteca Los Olivos

En la nueva grabación revelada sobre la tragedia en Los Olivos se observa a un teniente custodiando la puerta principal de la discoteca Thomas Restobar mientras los detenidos se aglomeraban en la angosta escalera. Frente a estas imágenes, el General PNP Máximo Ramírez, asesor de la subcomandancia general de la Policía Nacional, aseguró que la entrada del local nunca estuvo cerrada.

Según indicó, la puerta de acceso al local se encontraba junta para evitar que los detenidos abandonen el local. El objetivo era sacarlos en orden en el momento oportuno.

“Esa puerta nunca estuvo cerrada; si por ahí entraron los agentes policiales y entraban también los asistentes. Como defensa, no puedo afirmar algo que no sé, pero esa puerta estuvo junta. Los videos demuestran que la puerta no estaba abierta de par en par, eso es evidente. No la puerta no se tuvo abierta, porque nunca lo estuvo”, señaló a RPP.

En ese sentido, Ramírez reiteró que fueron los detenidos quienes intentaron huir de la intervención y, al generar el tumulto, cerraron la única vía de acceso, la cual se abría solo hacia adentro.

“Para mí, la turba se abalanzó al teniente que estaba ubicado en la puerta, lo arrinconó y ya no se pudo abrir la puerta”, explicó. “Son las personas que se avasallan”, finalizó.

Según fuente judiciales de Cuarto Poder, las cámaras de local no tenían dispositivo para guardar las imágenes, es decir habrían sido manipuladas.

Además, en el lugar donde estaba el DVR “se aprecia diversos cables de red (internet, conectores balun de video, cables de energía) desconectados y manipulados, con ausencia del dispositivo de almacenamiento de imágenes de video”, señala el informe.

