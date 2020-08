César Caro

Cada cierto tiempo, sobre todo cuando se agitan las pasiones o el descontrol social y/o económico, cual modernos aprendices de brujos algunas autoridades tanto nacionales, como regionales, provinciales y distritales en su afán de protagonismo, como en el intento de ocultar las redes de corrupción y cambiar algo para que nada cambie, plantean “planes de desarrollo”, “competitividad”, “pactos” y “acuerdos”, que son motivo de sendas reuniones, altisonantes declaraciones y compromisos que usualmente no se cumplen o pasan rápidamente al olvido.

Nuestro actual presidente no es la excepción. Por ello en su último mensaje a la nación con ocasión del aniversario patrio propuso el “Pacto Perú”, señalando como meta cinco “acuerdos básicos”, los mismos que en sí ya están contemplados en el denominado “Acuerdo Nacional”, que destaca 29 políticas de Estado, bajo los ejes de: Gobernabilidad, Equidad Social y Justicia Social, Competitividad e Institucionalidad y Ética Pública, el cual fue firmado el 22 de julio de 2002, en presencia del presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) César Gaviria, el embajador Eduardo Stein, el vicepresidente de Venezuela José Vicente Rangel, el ministro de Ciencia y Tecnología de España Josep Piqué y de los expresidentes peruanos Alan García, Valentín Paniagua y Francisco Morales Bermúdez. Historia y aspectos que nuestro presidente, --no sé si por desconocimiento o frío cálculo político ignoró--, atreviéndose a proponer que el “Pacto Perú” sea elaborado en un plazo máximo de 45 días en base a los cinco ejes que planteó el Ejecutivo, intentando echar autocráticamente por la borda todo lo actuado por el “Acuerdo Nacional”, cuyos responsables actuales, bien por extrema prudencia o por los tres motivos del oidor, aceptaron ser ninguneados al aceptar en la práctica actuar como una secretaría del denominado “Pacto Perú”.

Sin embargo, cabe hacerse una pregunta ¿por qué jamás los acuerdos, pactos, planes, etcétera no pasan de ser meras declaraciones mitad políticas, mitad liricas y se diluyen o pasan al olvido con el correr del tiempo? En mi modesta opinión, por una simple y triste razón: ¡porque somos dueños de nada! Por que como decía un revolucionario ruso, “salvo el poder, todo lo demás es ilusión”. Y el poder, aquí y en todo el orbe, lo tienen quienes manejan los recursos económicos.

También me sonrío cuando leo y escucho la frase “Perú, país minero”. Dado que, si bien es cierto que contamos con ingentes recursos mineros, --no renovables por cierto--, los mismos no pertenecen a nuestra patria. Los propietarios son las empresas extractivas, las cuales usualmente no participan en la discusión o diseño de los “pactos Perú”, “acuerdos nacionales” o “planes de desarrollo”, que no son considerados en lo más mínimo en las estrategias de las organizaciones privadas que se rigen por planes propios, que privilegian ante todo sus ganancias y objetivos, por sobre el bien común y/o los objetivos del país donde realizan sus actividades, bajo el paraguas de los tratados de libre comercio y los parámetros de la denominada globalización económica, aspectos no contemplados para su discusión y análisis, a pesar de que con los primeros la constitución ha pasado a un segundo plano, en tanto que la globalización es el nombre moderno del imperialismo, en el sentido que ese último es definido como la apropiación por parte de empresas extranjeras, de los recursos de países con una clase política débil y entreguista como la nuestra.