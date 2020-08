Trujillo: alcalde de Moche señala que usa mascarilla para evitar contagio de virus, no para callarse

Coronavirus en Perú. Alcalde de Moche en Trujillo, Arturo Fernández, volvió a referirse sobre la cuarentena focalizada, y argumentó que va seguir defendiendo su posición contra el Gobierno, porque la mascarilla que usa es para evitar el contagio del coronavirus y no para callarse.

“Este tapaboca es para el virus, no para callarnos. Quiero que esto quede claro. Este tapaboca no es para callar a los ciudadanos, esto es solo para protegernos del virus, pero no es para callarnos. Están confundiendo algunas autoridades del Gobierno que es para que nosotros no nos expresemos, es falso”, expresó en un video que difunde el periodista Alan Cabrera.

La posición del burgomaestre de Moche se basa en que el número de decesos a causa de la COVID-19 ha disminuido en las últimas semanas en La Libertad.

“Las cifras dicen que han disminuido las muertes en la región La Libertad. Una cosa es que disminuya las muertes y otra cosa es que el Gobierno no tenga la capacidad de atender a pacientes de coronavirus”.

Luego agregó: “Pueblo peruano, no se acuerdan que antes de la pandemia los pacientes estaban en los pasadizos por infarto o diabéticos o accidentes. Nosotros siempre hemos vivido haciendo colas en los hospitales y estando enfermos en los pasadizos. Eso me parece que el Gobierno quiere tapar”, detalló.