Patricio Quintanilla Paulet

Rector U La Salle

En los últimos días se han producido dos decisiones, que justifican el título de esta columna; se trata de la decisión del Congreso de la República para la devolución de aportes a la Oficina de Normalización Previsional – ONP y de los consejeros regionales de Arequipa, sobre el proyecto Majes Siguas II.

Aportes ONP

Ciertamente la ONP tiene fallas importantes; por ejemplo las personas que han contribuido al fondo menos de 20 años, no tienen derecho a recibir una pensión y los montos aportados ingresan a un fondo común.

PUEDES VER: A veces el centralismo es necesario

Ante esta situación, el Congreso de la República ha aprobado la devolución del equivalente a una UIT; quiero suponer que ha sido por ignorancia del impacto negativo que tendrá en la economía y no por otra razón.

En la ONP, el pago de los montos de jubilación, proviene de los recursos de aportantes activos y por lo tanto no existe un fondo que permita esta devolución, debiendo provenir de las débiles arcas del Tesoro Público y, más grave aún, no habrá recursos para el pago de futuras pensiones, afectando a quienes han aportado muchos años, con la esperanza de una pensión que no verán llegar.

Proyecto Majes

En otra incomprensible decisión, el viernes 28, la mayoría de los Consejeros Regionales de Arequipa (hay honrosas excepciones), han rechazado la propuesta de continuación del Proyecto Majes, mediante el Ministerio de Agricultura y Riego, que lo asumiría y viabilizaría de inmediato; caso contrario tendrá un extenso retraso, cuyo único perjudicado será la población de Arequipa y del sur, al perder la posibilidad de generación de 190,000 puestos de trabajo directos.

Tampoco se ha tomado en cuenta la pérdida de 800 millones de dólares anuales, por la dilación del proyecto, muy superiores al monto de la tan discutida Adenda 13. Tampoco han considerado la pérdida del efecto dinamizador que tendría en la economía regional.

Igualmente quiero suponer que esta decisión ha sido por ignorancia y no por algunos mezquinos intereses políticos.