Van 20 días que bajan las cifras de muertes en el país por coronavirus

Por: Jesica León, Angela Valdivia

Desde hace 20 días se registra un descenso en la cifra de fallecimientos que ingresan al Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). A la par, los reportes diarios del Ministerio de Salud (Minsa) indican una ligera disminución en las muertes por Covid-19.

¿Son señales de que la lucha contra la pandemia está logrando avances? El ingeniero y analista de datos de la PUCP Rodrigo Parra -quien hace seguimiento a las cifras de la pandemia- señala que esta disminución se da desde el último 9 de agosto, fecha en que hubo un pico de fallecimientos en el registro del Sinadef (1.003).

Refiere que van 68.500 fallecimientos acumulados en el Sinadef, los cuales en su mayoría serían por coronavirus. Aclara, sin embargo, que es el Minsa el que hace la verificación de las causas de las muertes.

Hasta ayer, según la Sala Situacional del Minsa, los decesos por Covid-19 sumaban 28.607.

“De alguna forma, las cuarentenas decretadas por el Gobierno hicieron que disminuyan los accidentes de tránsito, los asesinatos, etc, y aún así la brecha de muertes entre el 2019 y 2020 es muy grande”, señala.

“En el 2019 hubo 300 muertes por día, pero este año se registró un día pico de 1.003 decesos”, explica Parra. La disminución en las cifras también se estaría presentando en los casos positivos. Parra anota que los reportes de contagios diarios muestran una disminución en relación a las muestras tomadas por el Minsa.

“Están bajando lentamente. Hace cuatro semanas la positividad (respecto a las muestras tomadas) era de 29% y ahora está en 27%, es un avance”.

Detección temprana

¿A qué se debería este nuevo escenario? En diálogo con La República, Juan Herrera Chejo, jefe de la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa, señala que, en efecto, hay una disminución en las cifras y que esto se debería a que se está fortaleciendo el primer nivel de atención, se está ampliando el número de camas y se hace la detección de la enfermedad en su fase más temprana. “Esto hace que los pacientes lleguen menos complicados a los hospitales y no estén en UCI”.

Herrera señala que hace un mes se activaron siete estrategias en el primer nivel: la primera es más centros de salud para que empiecen a dar tratamientoa los pacientes; la segunda es la implementación de otro centro de atención temporal en la Villa Panamericana; la tercera es tener más equipos de respuesta rápida que brindan orientación y hacen diagnósticos; la cuarta es implementar equipos de seguimiento clínico para el monitoreo de casos; la quinta es la implementación de centros deatención rápida en las plazas, colegios o locales comunales; la sexta es la ampliación de los operativos Tayta junto con el Ministerio de Defensa a nivel nacional para detectar a los pacientes y darles alimentos.

Y por último, se han implementando más laboratorios de pruebas moleculares en las regiones. Hoy son 20.

La finalidad es que las personas no lleguen a las UCI de los hospitales, pues no hay suficientes camas ni tampoco recurso humano especializado, agrega el funcionario.

En cuanto a la reducción en las cifras de decesos, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, confirmó el viernes que “la mortalidad por Covid-19 está disminuyendo en la mayoría de regiones, aunque se mantiene alta en algunas zonas del sur del país”.

Explicó que si bien la baja en las cifras es una buena noticia, la prioridad del Minsa es ubicar los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus para orientar las medidas de control. “La pandemia todavía está en actividad en el Perú”.

“Tengamos cautela”

El infectólogo y asesor del Minsa Manuel Espinoza coincide en que hay un descenso en las muertes por Covid-19, sin embargo pide cautela y esperar, pues aún hay camas UCI que están ocupadas y hay gente que fallece por falta de estas.

También dijo que para el diagnóstico del Covid-19 se está trabajando ahora el enfoque sindrómico de la enfermedad, es decir, hacer el diagnóstico clínico sin pruebas, viendo los síntomas (fiebre, dolor de cabeza, malestar) y también con imágenes (rayos X).

Espinoza pidió esperar cuatro semanas para ver los resultados. “Este enfoque es más rápido porque la gente no está esperanzada en una prueba que puede dar un falso negativo”.

En esta etapa ya no son tan necesarios los exámenes de laboratorio. “Como infectólogo me interesa más el sospechoso aún sin examen. Basta que en una casa esté infectado uno para decir que los 20 están infectados y no necesariamente hacer exámenes a todos”.

En cuanto a los fallecidos, refirió que no hay un sinceramiento sino una actualización de cifras. Adelantó que habrá una directiva del Minsa para permitir que fallecidos que estaban como casos Covid-19, ya sea por síntomas pero sin examen, pasen a ser considerados sospechosos de Covid-19.

“Es esperanzador”

Para el exministro de Salud Víctor Zamora, la disminución de muertes es “algo esperanzador, pero hay que ser cautos”.

“Los contagios se reducen porque hay menos personas que contagiar, lo que unos llaman ‘el efecto rebaño’, o porque las personas se están cuidando más. Están adquiriendo mayor nivel de conciencia”, señaló, para luego destacar que al haber menos contagios, se reducen los casos y las muertes.

Más acceso al oxígeno

Zamora también considera que en los establecimientos de salud los profesionales “están mejor entrenados y ahora hay un mayor acceso al oxígeno”.

No obstante, resaltó que se le debe prestar más atención al índice de positividad, y para estar seguros de que hay una mejora, este debe disminuirdurante dos semanas. “Si bien ha disminuido en comparación a la semana anterior, igual se mantiene alto”. Y precisó que se deben realizar más pruebas moleculares a la población.

En esa línea, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celi, destacó la disminución en las muertes por Covid-19, pero “para estar seguros, se requiere que la tasa de positividad disminuya”.

Explicó que estaría influyendo en los números el aumento progresivo de pruebas moleculares, contar con más oxígeno y también que la población esté haciendo un uso adecuado de las medidas de bioseguridad.

Incluso, consideró que las cifras de fallecidos podrían disminuir aún más si se compraran medicamentos para el tratamiento de los pacientes en UCI. “Faltan medicamentos claves para los pacientes. A veces se complican por la falta de estos”.

“Falta mucho y no se debe bajar la guardia”

Patricia García, exministra de Salud

Lo interesante es que el descenso en las cifras de fallecimientos y contagios se ha comenzado a dar después de algunas medidas dictadas, como el cierre de los domingos y la cuarentena focalizada, además del hecho de que se anunció que iba a haber una mayor fiscalización y se hizo un llamado a la población y se le dijo que la forma de infección más frecuente eran las reuniones familiares y que tenían que cortarse.

Se han detectado más fiestas, sí, pero también es porque la gente está entendiendo que no está bien y sabe que es su deber y derecho denunciar. Además, la Policía está respondiendo. Ojalá que haya sanciones para las personas que incumplan las normas. Estas deben ser disuasivas.

Creo que el hecho de que todas las curvas comienzan a descender es algo muy positivo, pero todavía falta muchísimo y no podemos bajar la guardia. Lo que queremos es seguir disminuyendo. Pero yo diría que estamos en la dirección correcta y que debe continuar. No podemos descuidarnos en absoluto.

Claves

La ministra Pilar Mazzetti pidió no ser triunfalistas con la reducción de las cifras de fallecidos. “Tenemos que tomar con serenidad la baja de cifras. En epidemiología, las cifras cambian en cualquier momento”.

Mazzetti destacó que se cuenta con 26 plantas de oxígeno y en las próximas semanas se ha previsto poner en marcha otras 64 plantas en distintas zonas del país.

El Minsa señala que si bien hay días en que se reportan menos de 5 mil casos positivos, también se reportan jornadas con más de 9 mil contagios. Ello debido a que hay reportes con casos acumulados de otros días (ver infografía).

