Las universidades en Perú han tenido que cambiar su modalidad de clases presenciales a virtuales, debido a la actual pandemia por el nuevo coronavirus. Sin embargo, muchos jóvenes han tenido que desertar de sus estudios, ya que no cuentan con los medios necesarios. En la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), este hecho ha trascendido en la mayoría de estudiantes con bajos recursos y que no tienen acceso a Internet.

Si bien la Decana de América, así como otras instituciones públicas, ha optado por dar chips o módem tal como establece el Decreto Legislativo N° 146 para continuar con el servicio educativo, esto resulta insuficiente en la práctica, ya que muchos aún no acceden a estos beneficios, e incluso, estos instrumento ya no funcionan desde hace mucho.

Ángel Terrones, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), mencionó que las universidades han presentado serios problemas al entregar los dispositivos. “Lo que el Gobierno ha decretado, con el fin de mitigar estas brechas digitales y accedan a las clases virtuales, es la entrega de chips. Ahora, por un lado, en muchos casos es insuficiente por la cantidad de trabajos que requieren, y también, algunos tienen el chip, pero no el equipo para poder ponerlos”, indicó a La República.

Además, señaló que varios alumnos no cuentan con sustento económico actualmente y pertenecen al grupo de pobreza extrema, pese a ello, no fueron parte de los llamados a recibir ayuda. “Varios compañeros también necesitan chips, pero no han salido beneficiados. Incluso, son pobreza extrema. San Marcos no ha hecho un debido filtro para otorgar a todos los estudiantes que necesitan. Por otro lado, el Estado no ha otorgado un buen presupuesto para que las universidades den más que un chip”, añadió.

Uno de los testimonios es de un estudiante de Letras y Ciencias Humanas que se llevó la sorpresa al conocer que no accedió a uno. “Yo vivo en una zona de pobreza extrema en San Juan de Lurigancho. Cuando fui a ver si recibiría un chip. me doy con la sorpresa que no he sido beneficiado. Así como yo, somos varios estudiantes, que no tienen internet, no tenemos conectividad. No nos dicen qué debemos hacer las autoridades”, dijo.

Por otro lado, el gremio de estudiantes se pronunció respecto a que algunos recibieron el chip, pero con el pasar de las semanas, les dejo de funcionar; ahora solo viven de las recargas. No obstante, también existe otro dilema con los estudiantes que viven en el interior del país.

“Yo me encuentro ahora en Puno, no tenemos una PC o una laptop y mucho menos contamos con Internet. Llevamos las clases por celular y hacemos las tareas en una cabina que solo abre por ciertas horas. Aquí hay problemas de conectividad, y esto genera molestias en el docente, en las prácticas o presentación. Incluso, nos piden que activemos cámara, pero no podemos porque no contamos con eso”, denunció una estudiante de la Facultad de Matemáticas.

El presidente de la FUSM también manifestó que han habido muchos retiros de los alumnos ante la situación. “El siguiente ciclo va a comenzar de aquí a un mes, y siguen sin solucionar el problema, las clases van a seguir siendo virtuales. Desde este ciclo ha habido mucha deserción de los estudiantes, las autoridades deben estar contemplando ello. Hay varios que están trabajando por la crisis actual y no pueden asistir”, dijo.

“Actualmente, el vicerrectorado no responde porque hay varios estudiantes que quieren retirarse porque van a jalar por las inasistencias que produce lo virtual. Las autoridades no quieren abrir el proceso de rectificación, ya que habrá una tasa de deserción alta”, acotó.

El gremio de estudiantes ha pedido una mesa de diálogo a las autoridades para tocar varios puntos que aquejan a la comunidad sanmarquina; sin embargo, ha sido negado en varias oportunidades. Sumado a esta problemática, el rector Orestes Cachay junto con 12 decanos de otras facultades aprobaron un nuevo examen de admisión con la modalidad virtual.

Esto ha ocasionado que, el último viernes 28 de agosto, varios estudiantes salgan a protestar en la puerta 3 de la universidad para manifestar su rechazo en contra de las decisiones de sus autoridades. La comunidad sanmarquina pide que pronto atiendan sus quejas ante la alerta de un nuevo ciclo de clases virtuales y un proceso de admisión con varios puntos en contra.

