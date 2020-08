San Juan de Miraflores

Con información de Karla Cruz

Una mujer denunció que el Hospital Rebagliati habría cometido una negligencia médica en contra de su padre tras amputarle su brazo derecho, luego de mes y medio de internado. La fémina relató en RTV que su padre sufrió un atropello el último 12 de julio en la zona de Villa El Salvador, donde el conductor se dio a la fuga.

Tras este hecho, el hombre fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde le señalaron que el estado de su brazo era grave. “A las 6.40 pasó el accidente. A las 7.20 nos avisaron que estaba en el Hospital María Auxiliadora. Uno de mis hermanos ingresó, querían operarlo y me pidieron una lista de medicinas, luego, nos dijeron que teníamos que pagar 12.000 soles. Yo no tenía ese dinero, así que me dijeron que lo trasladarían al Rebagliati”, dijo.

La hija comentó que su padre llegó al nosocomio hace un mes y estuvo una semana aislado porque resultó positivo a la prueba de COVID-19. Sin embargo, luego de ello, no lo operaron.

“En Rebagliati me dijeron que iban hacerle una limpieza liqúrgica, que lo están viendo para recuperar su brazo, pero nunca lo operaron hasta que su brazo empezó a infectarse más”. manifestó la denunciante. Además, ellos tuvieron que insistir para que lo intervengan quirúrgicamente.

“No lo operaban, su brazo se estaba pudriendo (...) Yo no estoy de acuerdo que le hagan perder el brazo. Ellos decían que le daban preferencia a pacientes con COVID-19”, denunció la hija.

Por otro lado, el pasado jueves le realizaron la operación, pero desde ese momento no ha recibo información de su padre. “Entré a verlo, pero no he podido hablar con él, no se ha levantado. No sé cómo va ser su reacción (del padre) al enterarse que le amputaron el brazo. Yo quiero saber cómo está él”, agregó.

Paciente ingresado al hospital Rebagliati. Créditos: Karla Cruz / URPI-GLR.

Respuesta del Hospital Rebagliati

El hospital refiere que el tiempo que transcurrió para operar al señor Segundo Quiroz Correa responde a todos los esfuerzos previos que hicieron por salvarle el brazo y que previo a la operación quirúrgica se tuvo hasta tres juntas médicas para decidir la intervención más adecuada para el señor en mención.

Comunicado de EsSalud.

Sobre la falta de información, el vocero del Rebagliati informó que la última notificación brindada a la familia fue el día de ayer, 28 de agosto.

