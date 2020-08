La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura inició una investigación contra dos efectivos policiales acusados de solicitar una coima a un empresario durante el toque queda.

Se trata de los S3 PNP Joel Alexander Mera Saavedra y Jesús Alberto Tapia Suyón, de la comisaría Los Algarrobos, investigados por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial, en agravio del Estado - PNP.

La fiscal adjunta Fyorella Montero Talledo ordenó la comparecencia restringida para ambos efectivos así como la medida de suspensión preventiva de derechos, consistente en la suspensión temporal del ejercicio del cargo o empleo de carácter público, por el plazo de seis meses.

De acuerdo a la denuncia policial, los oficiales intervinieron el día domingo 16 de agosto a un trabajador cuando se dirigía a la ciudad de Talara, con el pase laboral y vehicular respectivo que lo autorizaba a transitar el día de inamovilidad social.

Sin embargo, los efectivos le indicaron que dichos pases no tenían validez y le solicitaron una coima de S/ 350 para no llevarlo a la comisaría y para no aplicarle una multa mayor a S/ 6.000.

Según informaron los representantes del Ministerio Público, los efectivos policiales deberán cumplir normas de comportamiento mientras duren las investigaciones, tales como: no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización, presentarse ante la autoridad judicial los días 30 de cada mes a efectos de registrar su firma, concurrir a la autoridad fiscal y judicial las veces que sean citados, no comunicarse con testigos de la investigación, así como la prestación de una caución de 1.000 soles por cada uno de los imputados.