Perro busca hogar después de que su dueña falleciera debido a la COVID-19

Chester es un perro de carácter muy noble que se encuentra en la búsqueda de una familia. Esto después de que su dueña falleciera debido a la COVID-19.

El fue acogido por Nataly Oblitas, una de las encargadas de Huellitas Felices Perú, albergue donde se encuentra temporalmente el can. Ella indicó que los vendedores del mercado Andahuaylas, en el distrito de Santa Anita, le dijeron que su propietaria era una ambulante que lamentablemente había fallecido a causa del coronavirus.

Por tal motivo, le colocaron un cartel en el cuello al perro en el que se puede leer “Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de COVID-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”. Sin embargo, según cuenta Nataly, a pesar del mensaje, las personas lo botaban e incluso le pegaban.

La joven estaba en su punto de venta ubicado en el mercado, cuando los comerciantes le informaron sobre el animal y ella no dudó en ir a su auxilio.

“Nosotros todos los fines de semana hacemos ventas de camitas, ropita en diferentes distritos para nuestros rescatados, entonces fue que lo encontramos de casualidad, prácticamente se puede decir que Dios lo ha puesto en nuestro camino”, dijo Oblitas a La República.

Asimismo, ella manifestó que Chester tiene uno de los ojos inflamado, por lo que no se descarta que tenga glaucoma, aunque aun no se le ha llevado a un especialista para conocer su diagnóstico.

Si deseas ayudar a este pequeño que necesita un hogar puedes comunicarte al siguiente numero 976817621