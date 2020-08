Joven que profirió insultos racistas a serenos: “No quería faltarles el respeto” [VIDEO]

El último viernes 28 de agosto se difundieron imágenes del joven identificado como Aarón Cotrina Gómez profiriendo una serie de insultos racistas contra los serenos de Magdalena del Mar. Mientras los efectivos de seguridad le indicaban que debía colocarse la mascarilla para pasear a su mascota, este respondía con frases como “serrano de m...” o “ponme la multa, mi papá la paga cholo de m...”.

Después de que el vídeo se hiciera viral, este joven decidió hablar sobre lo sucedido y fue entrevistado por Radio Programas del Perú (RPP). Lejos de mostrar una postura de arrepentimiento, el joven justificó sus actos y denunció haber sido víctima de bullying y ciberacoso.

“Me indicaron que me ponga la mascarilla porque la mascarilla la tenía en el bolsillo y la Policía me había indicado que podía estar ahí con mi perrito un rato tranquilo paseando. El problema fue que ellos se alteraron y trataron de desquitar su ira conmigo, yo entiendo que no estaba con las mascarilla y debía ponérmela, pero puedo convulsionar, es mi salud”, señaló en primera instancia.

“En realidad, sorry con los serenazgos, yo entiendo que están haciendo su trabajo, les dan órdenes, los entiendo y no quería faltarles al respeto. Yo creo que no tienen porque ofenderse porque todos somos cholos, yo también soy serrano, o sea... todos tenemos sangre indígena y española en nuestro cuerpo, somos peruanos y debemos estar orgullosos de eso”, prosiguió.

“Sí me da como rochecito porque todo el Perú me ha visto y todos me han hecho bullying. Tampoco se pasen, eso es ciberacoso, ha salido mi dirección, mi casa, mi foto, todo en Internet. Ha sido muy viral, o sea... (risas) ahorita que lo puedo pensar se pasaron un poquito (la gente) para hacer eso y yo también me pasé para insultarlos, pero ya, pasó, normal”, manifestó al ser consultado sobre si se arrepentía de lo ocurrido.

Finalmente, indicó que no tenía ningún problema con el sereno agredido y que se arrepentía de haberse expresado de esa manera, pero que las cosas no habían sido como se vieron en las imágenes. “Ellos tomaron acciones, fueron muy agresivos conmigo, vino la policía, me tiraron al piso, me agredieron y todos en el parque vieron y fue un papelón”, agregó para finalizar el despacho.

¿El racismo se sanciona?

Cabe resaltar que la Ley N° 27270 incorpora al código penal las sanciones para las personas que discriminen a otra persona o grupo de personas, por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual.