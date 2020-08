Ministro de Defensa: “La ley seca por el momento no es una posibilidad” [VIDEO]

Con información de Karla Cruz

Este último 29 de agosto, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, habló sobre la evaluación de la ’ley seca’ como medida para frenar el avance del nuevo coronavirus y el número de reuniones sociales en pleno estado de emergencia. El titular del sector dijo que “por el momento no era una posibilidad” para las autoridades.

“La ’ley seca’ serviría para que exista una gran concentración de personas en los lugares donde venden, para que las personas se lleven a sus casas en los días que no hay cuarentena. No queremos incentivar eso”, dijo en una conferencia de prensa.

“Por el momento no es una posibilidad, lo que se está llevando a cabo y vamos a hacerlo con mayor firmeza, es conjuntamente con los gobiernos locales asegurar la fiscalización de aquellos lugares que, en el marco del cumplimiento de las normas y restricciones de concentración de personas, me refiero a reuniones sociales, no se lleven a cabo”, aseguró.

En esa línea, manifestó que las reuniones sociales están empezando en horas de la tarde para acabar una o dos horas después del toque de queda. “Lo de la fiesta en Los Olivos que empezó a las 2 de la tarde, entonces, existen reuniones y unos centros donde se concentran personas a esa hora. Se va a dar cumplimiento de fiscalización y no concentración de personas”, aseveró.

Chávez también expresó que han dado un resultado positivo estas dos semanas de inmovilización los días domingo, pero necesitan más semanas para dar un balance si realmente funcionó. “Aún no tenemos balance, es muy corto, en este tercero y cuarto, esperamos tener resultados. Las personas han estado cumpliendo la medida. Sí, nos está dando resultados. Sí, de acá a dos semanas se ve que baja, se va a dar. Los índices y las estadísticas están siendo favorables con lo que estamos llevando a cabo (las medidas del Gobierno), pero no queremos ser triunfalistas”, señaló.

El ministro del Interior estuvo acompañado de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para supervisar una jornada de salud en San Juan de Miraflores, donde iban a realizar pruebas a un promedio de 1.500 personas.

