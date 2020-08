Se relaciona la palabra “maltrato animal” a las agresiones físicas de las que son víctimas millones de mascotas en todo el mundo. Sin embargo, existe otro tipo de agravio contra nuestros amigos de cuatro patas que no son necesariamente los golpes, sino la privación de su libertad en condiciones no adecuadas.

Durante los últimos días se hizo viral una acusación contra la tienda de mascotas Pet House ubicada en el centro comercial Jockey Plaza. Según el denunciante, una perra de raza Jack Russell permaneció encerrada toda la cuarentena en la tienda, a pesar de ser una especie que requiere de espacios abiertos para ejercitarse.

La República intentó comunicarse con el responsable del negocio para conocer su versión de los hechos. Una de las vendedoras aseguró que el administrador llamaría para brindar sus descargos, pero nunca se concretó la entrevista. No obstante, a través de su cuenta de Facebook, Pet House emitió un comunicado en el que aseguraba que “las mascotas reciben atención veterinaria, cuidado y protección en todos sus establecimientos”.

Ante este reciente hecho, recordemos que el 9 de enero del 2016 fue promulgada la Ley 30407 “Ley de Protección y Bienestar Animal” con la finalidad de castigar los actos de crueldad, abandono y muerte de animales domésticos y silvestres. No obstante, la norma tiene muchos vacíos legales y no garantiza la defensa de estos seres indefensos, según explicó a La República la abogada animalista, Laura Morales.

En este sentido, la tienda en mención no estaría incurriendo en un ilícito porque no se ha evidenciado el maltrato físico en el can, pese a que emocionalmente puede estar afectado por el encierro, afirmó la letrada.

Morales señaló que para que un ilícito sea catalogado como “maltrato animal”, la mascota debe tener hematomas, heridas u otras muestras de agresión para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sin embargo, sostuvo que existen otros tipos de maltrato como el que cometen las tiendas para mascotas en donde encierran a los animales en jaulas de cristal ocasionando que padezcan de estrés u otras enfermedades.

El artículo 5 de la Ley 30407 menciona que el propietario o responsable del animal debe tener un ambiente adecuado a su hábitat de vida, pero lamentablemente, muchas tiendas para mascotas no cuentan con estas áreas de esparcimiento para los perros.

“Se tiene que entender que el maltrato animal no es solo si la mascota está mal alimentada o golpeada, sino que tenga un espacio para desarrollarse. Fui a un rescate en San Juan de Lurigancho en donde dos perritos estaban amarrados con una soga. La Policía consideró que no había maltrato porque solamente estaban atados. Se luchó para que el caso vaya a la Fiscalía y logramos la tenencia de las mascotas”, continuó Laura.

“Con las denuncias lo que se pretende es dejar un precedente para que las personas tomen más conciencia y dejen de lado malas prácticas que lo único que hacen es dañar a animales que no pueden defenderse”, afirmó la especialista en leyes.

Por su parte, la animalista Natalie Wong de Milagros Perrunos, un hogar que alberga a más de 100 canes desamparados y que funciona desde hace 15 años en Chorrillos, también mostró su rechazo ante las tiendas de mascotas, pues consideró que ven a los animales de raza como una fábrica de crías.

“No estamos de acuerdo con la venta de animales y las personas que respetan la vida de las mascotas tampoco deberían de estarlo”, subrayó la defensora de los animales.

“En las tiendas o pet shops estos animales están solos y no se sabe si pasan frío u otras necesidades”. Por lo mismo, Nathalie resalta que se debe trabajar en la educación desde el hogar y las escuelas para crear conciencia en la población acerca de la tenencia responsable de mascotas y los cuidados que necesitan.

¿Qué acciones se deberían tomar para evitar más casos de maltrato animal?

Wong y Morales coinciden en que debería existir una dirección de la Policía que se encargue de temas de maltrato animal. “Si un perro fallece producto de una golpiza u otra agresión no se podría determinar las causas de la muerte porque en el país hay un solo veterinario forense encargado de esos temas. Cuántos perros fallecen en el interior del país y por falta de conciencia de la población no se hace nada”, sostuvo Natalie Wong.

Asimismo, sugieren que durante una intervención por maltrato un veterinario debería acompañar a la Policía para evidenciar la agresión. Otra forma sería que los efectivos policiales tengan nociones mínimas de salud veterinaria para determinar si se trata de un caso de abuso. “El perro no va a decir que se siente mal de estar encerrado en una caja o que alguien lo ha golpeado”, señala, por su parte, Laura Morales.

De otro lado, la integrante de Milagros Perrunos agregó que “en el Perú las leyes no se cumplen en su totalidad y hasta los mismos policías no hacen caso a las denuncias. Además, hay demasiada discriminación para adoptar perros mestizos y de raza. Las personas prefieren adoptar a uno de pedigree y hasta cuando haces una denuncia de maltrato dan prioridad a los animales que tienen dueño”, afirmó Natalie.

Trabajo multidisciplinario para hacer que se cumpla la ley

La Policía, el Poder Judicial y las municipalidades deberían de estar alineados para actuar en caso de maltrato animal. Al ser un tema penal, las comisarías están en la obligación de acudir a la zona para constatar el hecho, indicó la especialista en Derecho Animal, Laura Morales.

Asimismo, agrega que “las autoridades deben tener en la mira a las tiendas de animales para conocer la procedencia de las mascotas. Se debería incluso centrarse en campañas de esterilización y vacunación para evitar la sobrepoblación de animales”.

“Los comerciantes que venden animales en el jirón Ayacucho en el Cercado cometen delitos de flagrancia y la Policía debería llevárselos presos en el instante porque son un claro caso de maltrato. Esas mascotas no son alimentadas, no los tienen en espacios adecuados y los exponen a enfermedades virales”, sostuvo.

“La Municipalidad de Lima también debe intervenir y sobre todo las personas deben colaborar al no comprar estos animales, ya que en el Perú hay miles de perros mestizos que necesitan un hogar”, agregó.

Sanciones para quienes cometan actos de crueldad contra animales

Las personas que comenten maltrato contra los animales tienen penas máximas de tres años, pero si el animal muere, el inculpado podría pagar hasta 5 años de prisión. Sin embargo, estas penas son mínimas considerando el daño terrible que ocasionan contra estos seres indefensos, señala la abogada.

Existe una legislación que reconoce los derechos de los animales, pero lamentablemente en el Perú son pocas las personas que la respetan. Además, no se cuenta con una estadística clara para saber cuántos animales son maltratados, abandonados o descuidados por sus propietarios.