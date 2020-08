4 regiones del sur en cuarentena y domingos sigue la inmovilización

Por: Melina Ccoillo, Ángela Valdivia y corresponsales

A pocos días de concluir el estado de emergencia y medidas de aislamiento focalizado, el Gobierno anunció, a través del DS N°146-2020, la ampliación de las mismas hasta el 30 de setiembre a nivel nacional. Ello comprende la cuarentena total en 4 regiones y en 46 provincias de otros 14 departamentos.

Según detalló Luis Suárez Ognio, viceministro de Salud Pública del sector Salud (Minsa), fueron tres los criterios para decretar en cuarentena ciertos sectores: el número de casos sintomáticos, de hospitalizados y de fallecidos -tanto los confirmados como los sospechosos, de acuerdo al Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef)-, y se basaron en “la racionalidad científica y una permanente vigilancia epidemiológica”.

Desde Iquitos, el premier Walter Martos aseguró que durante el estado de emergencia funcionará una estrategia nacional que viene siendo impulsada desde hace unas semanas y tiene cinco líneas, entre las que destacan la prevención (nuevas campañas de comunicación), contención (aislamiento, cerco epidemiológicos) y mitigación.

Ahora son 4 regiones

Cusco, Puno, Moquegua y Tacna son las regiones que ingresarán a una cuarentena total.

En Cusco, donde antes solo seis provincias estaban bajo esta medida, los casos han ido en aumento. Hasta ayer se contaban 28.497 casos y 686 fallecidos. Cabe destacar que el Gobierno regional ya había solicitado una cuarentena total desde el mes de julio, pero no hubo respuesta por parte del Ejecutivo. El otro pedido es que las actividades económicas solo sean reactivadas hasta la fase II.

Mientras, en Tacna, donde ayer estuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se hizo entrega de seis ventiladores mecánicos que antes, cuando no tenían muchos casos de COVID-19, fueron prestados a Lima.

En Puno, que antes solo tenía dos provincias en cuarentena, la medida ha sido bien recibida por sus autoridades. “Ahora mucha gente está saliendo y hacen sus actividades de manera normal, principalmente en Juliaca. Esto va a ayudar”, dijo Walter Oporto, director regional de Salud de la región. Puno tiene 13.459 casos.

Para la exministra de Salud Patricia García, la ampliación del estado de emergencia es una medida positiva y necesaria, que debe continuar, incluso, hasta que haya una vacuna. “Un estado de emergencia permite un mejor control sobre las acciones de ciudadanos y hacer uso de recursos para actuar ante el COVID-19”.

Cabe recordar que en las 4 regiones, así como en las 46 provincias, el toque de queda será desde las 8 p. m. hasta las 4 a. m.

Más restricciones

La norma también indica que los domingos continuará la inmovilización obligatoria, pero se permitirá el servicio de delivery. “Hemos tomado una medida intermedia con la inmovilización de los domingos (...), pero no me va a temblar la mano para tomar medidas más radicales si no tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos”, dijo la ministra Mazzetti.

Además, se prohíben las reuniones sociales y familiares, que son las “que han estado causando la mayor cantidad de contagios en las últimas semanas”, afirmó el premier.

Los menores de 14 años solo podrán salir por media hora y a lugares cercanos a casa. En tanto, el toque de queda en Lima seguirá de 10 p. m. a 4 a. m.

Emergencia sanitaria por 90 días más

El Gobierno amplió por 90 días el estado de emergencia sanitaria, a través del Decreto Supremo 027-2020. La medida regirá a partir del 8 de setiembre y durará hasta el 7 de diciembre. Con ella se permitirá al sector Salud adquirir bienes y servicios para enfrentar la pandemia, sin necesidad de concursos públicos.

Según el viceministro Luis Suárez, en todas las regiones se ha registrado un descenso de fallecidos, pero en Ica y Apurímac aún hay provincias con aumento de casos y decesos por día.

