Durante la tarde de este viernes 28 de agosto, el alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández Bazán, se reunión con los trabajadores de la municipalidad y anunció que no acatará la cuarentena ordenada a través del Decreto Supremo 146-2020 por el Gobierno del Perú.

“Moche no va acatar la cuarenta y quien no quiera tendrá que seguir trabajando por el bienestar de Moche y sus familias. Esta cuarentena ha demostrado, a nivel nacional, que solamente traen hambre, miseria y problemas de salud física y mental, lo que está comprobado a nivel mundial” señaló.

PUEDES VER Trujillo: Municipalidad de Moche anuncia que pagará velorios de fallecidos por coronavirus

“En este momento de orfandad que tiene la región, pero no el distrito de Moche, acá cada uno trabaja y no ha recibido bono, porque el bono le vuelve más haragán al ciudadano, lo lleva a vicios y a no progresar”, agregó.

De acuerdo a un video que fue difundido por las redes sociales, la autoridad cuestionó a los funcionarios públicos considerados como población de riesgo. “Los que tienen más de 60 años están en sus casas ganando un sueldo sin mover un dedo supuestamente por el riesgo que corren, ellos están muy gustosos de que siga la cuarentena y el estado de emergencia”, indicó.

Finalmente, se dirigió a los trabajadores municipales para decirles que vayan a sus casas con alegría, porque no les van a mandar a cuarentena.

“Ustedes tienen que decir a sus familias que se ganan el pan trabajando con honor y sudor todos los días y no están esperando estirar el brazo para que después le digan que tenemos un presidente bueno”, concluyó.