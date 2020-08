Trabajadores de salas de entretenimiento protestaron para reclamar sus derechos laborales

Un grupo de trabajadores de salas de entretenimiento protestó a las afueras del Ministerio de Trabajo para exigir “igualdades de derechos”, ya que hace más de 6 meses vienen siendo afectados económicamente debido al estado de emergencia.

Johan Escalante Valverde, encargado de ver las operaciones de las salas de juego, indicó que su intención es ser escuchados a nivel de Gobierno, ya que han pasado varios meses y no obtienen ningún tipo de ingreso, debido a que se agotaron todas las ayudas brindadas por las propias empresas dedicadas a la actividad de casinos y máquinas de tragamonedas.

“Lo que queremos es que la voz de estos 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos se escuchen y generen cierto eco a través de nuestros carteles y solo deseamos que se nos devuelvan nuestros puestos de trabajo, mediante la reactivación de la actividad de juegos de casino y máquinas”, sostuvo.

Asimismo, comenta que algunos de los trabajadores son madres solteras, estudiantes universitarios, cabeza de familia y que estos han sido golpeados económicamente. Muchos de ellos llevan un aproximado de 10 años trabajando en ese rubro.

Además, resaltó que el Gobierno compara a su centro de trabajo con discotecas y bares cuando no es así, ya que brindan diferentes servicios. “No se nos puede comparar de esa manera, los servicios no son iguales, ya que nuestros clientes se encuentran en un solo lugar (máquina). Las máquinas se encuentran debidamente separadas, los servicios que antes brindábamos serán suspendidos hasta que el Gobierno oficialice el retorno a la normalidad y es por ello, que no se entregarán ni bocaditos, ni bebidas, ni alimentación. Cumplimos con todos los protocolos que brinda el estado”, manifestó Escalante.

El objetivo de dicha protesta es hacer llegar cartas al ministro de Trabajo y manifestar “desamparo por parte de las autoridades del Gobierno”, puesto que no han considerado la posibilidad de retornar sus puestos de trabajo.