Piura: Hospital Santa Rosa volverá a atender pacientes que no tengan COVID-19 en octubre

Tras casi cuatro meses de que el Hospital Santa Rosa (Piura) recibiera a pacientes infectados por la COVID-19, la presidenta del cuerpo médico, Luz Martínez Uceda, informó que el nosocomio empezará atender a pacientes que no tengan el virus a partir del 1 de octubre. Así lo reveló a través de un medio de comunicación local.

Esta decisión fuer tomada debido a que aactualmente no se cuenta con el presupuesto ni el personal necesario para atender a los enfermos que lleguen al centro médico por diversas patologías que no sean la COVID-19. “Nuestro hospital ha quedado chico, no podemos crecer en infraestructura y el personal que tenemos no es suficiente”, dijo.

Por ello, espera que los problemas presupuestales se superen en el mes de septiembre y, con esto, retomar la atención no COVID-19 en octubre sin el riesgo de contagiar a los pacientes y a los profesionales de la salud.

La profesional de la salud explicó que actualmente, el nosocomio tiene personal exclusivo para la atención de pacientes con coronavirus y que muchos de ellos fueron contratados para la emergencia. Mientras que, del personal de planta, el 50% de los médicos hace trabajo remoto por tener comorbilidades y otro porcentaje ha sido distribuido a los hospitales de EsSalud José Cayetano Heredia y Jorge Reátegui Delgado.

Martínez Uceda acotó que la dirección del hospital estima que se necesita 9 millones de soles para implementar la atención diferenciada en las áreas de ginecobstetricia, medicina general, cirugía, pediatría y neonatología. Los que serán destinados exclusivamente al pago de personal durante los meses que restan del año.